KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Oluşturulan tahmini puan durumuna göre Ankaragücü, Denizlispor ve Gençlerbirliği ise küme düşecek.

DİĞER LİGLERDE ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ

CIES, İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Inter, İspanya'da Atletico Madrid, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da ise Lyon'un şampiyon olacağını tahmin ediyor.