"CIES Football Observatory" isimli futbol araştırma ve istatistik sitesi, Süper Lig'de geride kalan haftaları, takımların performansını ve fikstürü dikkate alarak sezonun kalan kısmını masaya yatırdı. Site, yapılan değerlendirme sonrasında sezonun bitiminde oluşmasını düşündüğü puan durumunu yayınladı.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Buna göre Beşiktaş sezon sonunda 84 puanla mutlu sona ulaşacak. Galatasaray da aynı puanı alacak fakat averajla ligi ikinci sırada bitirecek.
Fenerbahçe'nin 81 puanla 3. sırada yer alacağını tahmin eden CIES'e göre Alanyaspor ligi 80 puanla 3. sırada bitirecek.