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    • 16.02.2021 13:50
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    Spor Toto 'de şampiyon kim olacak? Ünlü site tahminini yaptı

    Spor Toto 'de , ve 51 puanla zirveyi paylaşıyor. 4. sıradaki 'un ise 45 puanı var. Zirve yarışı bu haldeyken “CIES Football Observatory” isimli futbol araştırma ve istatistik sitesi takımların performansını ve fikstürü dikkate alarak Beşiktaş'ın 84 puanla şampiyon olacağı tahminini yaptı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte tahmin

    "CIES Football Observatory" isimli futbol araştırma ve istatistik sitesi, Süper Lig'de geride kalan haftaları, takımların performansını ve fikstürü dikkate alarak sezonun kalan kısmını masaya yatırdı. Site, yapılan değerlendirme sonrasında sezonun bitiminde oluşmasını düşündüğü puan durumunu yayınladı.

    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
    Buna göre Beşiktaş sezon sonunda 84 puanla mutlu sona ulaşacak. Galatasaray da aynı puanı alacak fakat averajla ligi ikinci sırada bitirecek.

    Fenerbahçe'nin 81 puanla 3. sırada yer alacağını tahmin eden CIES'e göre Alanyaspor ligi 80 puanla 3. sırada bitirecek.

        Trabzonspor ise 70 puanla 4. olacak.

        KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR
        Oluşturulan tahmini puan durumuna göre Ankaragücü, Denizlispor ve Gençlerbirliği ise küme düşecek.

        DİĞER LİGLERDE ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ
        CIES, İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Inter, İspanya'da Atletico Madrid, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da ise Lyon'un şampiyon olacağını tahmin ediyor.
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