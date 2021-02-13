Hamit Altıntop'un istifa iddiaları bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri olurken Ersin Düzen, Twitter'dan ayrıca ''Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli...'' paylaşımını yaptı.