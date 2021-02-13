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    • 13.02.2021 15:51
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    etti mi? İstifa iddiaları sonrası Hamit Altıntop'tan açıklaması!

    yönetim kurulu üyesi 'un ettiği iddia edildi. TFF'nin , Oğulcan Cağlayan ve diğer kararları sonrası istifa ettiği iddia edilen Hamit Altıntop konuyla ilgili açıklamada bulundu. Altıntop'un 'nda İcra Kurulu Üyesi, ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevleri bulunuyor.

    Hamit Altıntop istifa mı etti? Flaş açıklama

    TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararlar sonrası görevinden istifa ettiği iddia edilmişti.

    Hamit Altıntop ile konuşan Ersin Düzen'in, ''TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile konuştum. Bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.'' sözlerini kullandı.

    Hamit Altıntop'un istifa iddiaları bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri olurken Ersin Düzen, Twitter'dan ayrıca ''Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli...'' paylaşımını yaptı.

        HANGİ GÖREVLERDE BULUNUYOR?
        Altıntop'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevleri bulunuyor.



        İstifa haberlerinde Altıntop'un "Bu iş bana göre değilmiş, Artık tüm zamanımı aileme harcayacağım ve golf oynayacağım" dediği öne sürülmüştü.

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        Haberler Spor Hamit Altıntop istifa etti mi? İstifa iddiaları sonrası Hamit Altıntop'tan son dakika açıklaması!