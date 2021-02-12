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    • Spor
    • 12.02.2021 Gazete
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    'da kriz! Küfürlere isyan eden 'biz gidiyoruz' dedi...

    Kendisi ve eşine edilen küfürler sonrası çılgına dönen , ’e “Artık bıktım” deyip takımdan ayrılacağını söyledi. Araya giren Teknik Direktörü büyük bir krizi önledi...

    Gece yarısı Marcao krizi
    Cimbom'un 'ya yenildiği maçın ardından büyük bir krizi yaşandı… Maçta kötü bir performans gösteren Brezilyalı stoper bazı holigan taraftarların sosyal medyada saldırısına uğradı. Hem Marcao'ya hem de eşi 'ya ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfürler edildi.



    EŞİNİ AĞLARKEN GÖRDÜ, ÇILDIRDI!
    Marcao'nun evde eşini ağlarken görmesinin ardından krizin fitili ateşlendi. Çok sinirlenen yıldız futbolcu, idari menajer 'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dedi.



    TERİM TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ ARADI
    Çetin şok gelişmeyi hemen 'e bildirdi. telefonla görüntülü görüştüğü Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Mert Çetin de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.

    YÖNETİM SUÇ DUYURUSU YAPACAK
    Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin Marcao ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

    AİLEME SAYGI DUYMALISINIZ
    Gece sert bir mesaj yayınlayan Marcao, "Benim tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum" dedi.

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    Haberler Spor Galatasaray'da kriz! Küfürlere isyan eden Marcao 'biz gidiyoruz' dedi...