F.Bahçe Sportif direktörü Emre Belözoğlu, basın mensupları ile dün sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Belözoğlu, Galatasaray 2. başkanı Abdürrahim Albayrak'ın İrfan Can ve Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Belözoğlu, "Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil Türkiye'deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı" ifadelerini kullandı.
EROL HOCAYA GÜVENİYORUZ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Erol Bulut'la yolumuza devam ediyoruz, ona güveniyoruz" dedi.
DERBİNİN FATURASI 72 BİN!
F.Bahçe, G.Saray maçındaki saha içi olaylar nedeniyle 72 bin TL ceza aldı. Ayrıca İdari Koordinatör Selçuk Şahin'e de 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
F.Bahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Pelkas takımdan ayrı idman yaparken, Tisserand antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.
EROL HOCAYA GÜVENİYORUZ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Erol Bulut'la yolumuza devam ediyoruz, ona güveniyoruz" dedi.
DERBİNİN FATURASI 72 BİN!
F.Bahçe, G.Saray maçındaki saha içi olaylar nedeniyle 72 bin TL ceza aldı. Ayrıca İdari Koordinatör Selçuk Şahin'e de 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
F.Bahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Pelkas takımdan ayrı idman yaparken, Tisserand antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.