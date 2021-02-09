Samatta’nın kafa vuruşunu gözü kapalı olmasına rağmen çıkaran Muslera sırrını paylaştı (Spor haberleri)

KUPADA BÜYÜK HEYECAN

Kupa heyecanı yeniden başlıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'a Süper Lig'de mağlup olan Fen erbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe- Medipol Başakşehir maçı bu akşam 20.45'te start alacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray-Alanya, Perşembe günü de Sivasspor- Antalyaspor ve Konyaspor- Beşiktaş maçları oynanacak.

GAZİANTEP GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Gaziantep, ligin 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçta Gaziantep 54'te Djilobodji'nin kafa golüyle öne geçti: 1-0... 75'te direkten dönen topu tamamlayan Mirallas farkı 2'ye çıkardı. Başka gol olmayınca G.Antep maçı 2-0 kazandı.

LİDER GİRESUNSPOR TİMSAH'I DA AVLADI

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Giresunspor, evinde Bursaspor'u konuk etti. Maç Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karadeniz ekibini galibiyete taşıyan golleri 13 ve 14. dakikada İbrahima Balde kaydetti. Bursaspor'un tek sayısını ise 38. dakikada penaltıdan Emirhan Aydoğan attı.