Samatta’nın kafa vuruşunu gözü kapalı olmasına rağmen çıkaran Muslera sırrını paylaştı (Spor haberleri)

Sahalara müthiş bir dönüş yapan Muslera derbi zaferinde önemli pay sahibi oldu. Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda Samatta'nın çok yakından yaptığı kafa vuruşunu gözü kapalı olarak kurtarması alkış aldı. Muslera'nın sakatlık sonrası kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la çalışırken tek gözünü bantla kapatması dikkat çekmişti. Bu idmanlarda refleksleri daha da gelişen Muslera, Samatta'ya geçit vermedi.
HALİL'DEN G.SARAY'A KÖTÜ HABER
Galatasaray kulübü dün yaptığı açıklamada 1 futbolcunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu ismin, takıma devre arasında katılan Halil Dervişoğlu olduğu belirlendi.
CİMBOM GEDSON'A KAVUŞTU
Covid karantinası sona eren yeni transfer Gedson Fernandes dün takımla beraber ilk kez idmana çıktı. Antrenman öncesi parçalı formayı sırtına geçirip poz veren genç yıldız, Alanyaspor maçında kadroda olacak.