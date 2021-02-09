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    • Spor
    • 09.02.2021 Gazete
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    Samatta’nın kafa vuruşunu gözü kapalı olmasına rağmen çıkaran Muslera sırrını paylaştı (Spor haberleri)

    Sahalara müthiş bir dönüş yapan Muslera derbi zaferinde önemli pay sahibi oldu. Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda Samatta'nın çok yakından yaptığı kafa vuruşunu gözü kapalı olarak kurtarması alkış aldı. Muslera'nın sakatlık sonrası kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la çalışırken tek gözünü bantla kapatması dikkat çekmişti. Bu idmanlarda refleksleri daha da gelişen Muslera, Samatta'ya geçit vermedi.

    İşte Muslera'nın sırrı

    Sahalara müthiş bir dönüş yapan Muslera derbi zaferinde önemli pay sahibi oldu. Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda Samatta'nın çok yakından yaptığı kafa vuruşunu gözü kapalı olarak kurtarması alkış aldı. Muslera'nın sakatlık sonrası kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la çalışırken tek gözünü bantla kapatması dikkat çekmişti. Bu idmanlarda refleksleri daha da gelişen Muslera, Samatta'ya geçit vermedi.

    HALİL'DEN G.SARAY'A KÖTÜ HABER
    Galatasaray kulübü dün yaptığı açıklamada 1 futbolcunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu ismin, takıma devre arasında katılan Halil Dervişoğlu olduğu belirlendi.

    CİMBOM GEDSON'A KAVUŞTU
    Covid karantinası sona eren yeni transfer Gedson Fernandes dün takımla beraber ilk kez idmana çıktı. Antrenman öncesi parçalı formayı sırtına geçirip poz veren genç yıldız, Alanyaspor maçında kadroda olacak.

        CENK TOSUN SİFTAH YAPTI
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı. Karantina sürecini atlatan yeni transfer Cenk Tosun dün ilk idmanına çıktı.

        TARAFTARDAN ROSİER TAKTİĞİ!
        Konya maçının yıldızı Rosier'i Fransız medyası övdü. Beşiktaş taraftarı, kiralık olarak forma giyen oyuncusunun gitmemesi için habere olumsuz yorum yaptı.

        KARTAL DÖNEMİ BİTTİ
        Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Açıklamada, "Görüşmelerdeki tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür ederiz" denildi.

            ÜMİT ÖZAT ANKARA'DA
            TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 13 puana sahip olan Ankaraspor TFF 1. Lig'de 17. sırada bulunuyor.

            DERBİ VAKIFBANK'IN
            MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti. Vakaıfbank Spor Sarayı'nda 86 dakika süren maçın setleri 25- 19, 25-20, 25-18 sonuçlandı.

            KUPADA BÜYÜK HEYECAN
            Kupa heyecanı yeniden başlıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'a Süper Lig'de mağlup olan Fen erbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe- Medipol Başakşehir maçı bu akşam 20.45'te start alacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray-Alanya, Perşembe günü de Sivasspor- Antalyaspor ve Konyaspor- Beşiktaş maçları oynanacak.

            GAZİANTEP GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ
            Gaziantep, ligin 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçta Gaziantep 54'te Djilobodji'nin kafa golüyle öne geçti: 1-0... 75'te direkten dönen topu tamamlayan Mirallas farkı 2'ye çıkardı. Başka gol olmayınca G.Antep maçı 2-0 kazandı.

            LİDER GİRESUNSPOR TİMSAH'I DA AVLADI
            TFF 1. Lig'in 20. haftasında Giresunspor, evinde Bursaspor'u konuk etti. Maç Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karadeniz ekibini galibiyete taşıyan golleri 13 ve 14. dakikada İbrahima Balde kaydetti. Bursaspor'un tek sayısını ise 38. dakikada penaltıdan Emirhan Aydoğan attı.
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            Haberler Spor Samatta’nın kafa vuruşunu gözü kapalı olmasına rağmen çıkaran Muslera sırrını paylaştı (Spor haberleri)