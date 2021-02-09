HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLACAKLAR

Bu üçlüye Osayi ve Samatta'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir Fenerbahçe hedefleniyor. Yeni Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ise merakla bekleniyor.