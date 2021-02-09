Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    büyük bir değişime hazırlanıyor: , ve aynı anda ilk 11'de

    ’nin hocası , sistem ve oyun anlayışında değişikliğe gidiyor. Bulut; , ve iyileşirse maçında 11'e almayı planlıyor. Derbi maçın 63. dakikasında oyuna giren Mesut Özil tam olarak olmasa da hazır bir görüntü verdi. Mesut, Karagümrük maçında 11'de olacak.

    Yepyeni Fener

    Sezonun belki de en kritik maçında Galatasaray'a sahasında yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.

    SİSTEM VE ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR
    Tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un ligde Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmesi bekleniyor.

    FENERBAHÇE TOPA HÜKMEDECEK
    Mesut Özil'i ilk 11'e monte edecek olan Bulut, sakatlığının geçmesinin ardından İrfan Can ve Pelkas'ı da birlikte oynatmayı düşünüyor. Genç teknik adam, topa hükmeden bir takım oluşturacak.

        HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLACAKLAR
        Bu üçlüye Osayi ve Samatta'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir Fenerbahçe hedefleniyor. Yeni Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ise merakla bekleniyor.

        MANİPÜLASYONLARI MEŞRULAŞTIRIYOR
        Fenerbahçe VAR'dan ofsayt gerekçesiyle sayılmayan G.Saray ve G.Antep maçlarıyla G.Saray'ın G.Antep maçında geçerli sayılan golünün görüntülerini paylaştı. F.Bahçe, "VAR yetersiz veya art niyetli ellerin altında manipülasyonları meşrulaştırma aracına dönüşüyor" dedi.

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
        Fenerbahçe, kupadaki Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman taktik ağırlıklı olarak geçti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe büyük bir değişime hazırlanıyor: Mesut Özil, İrfan Can ve Pelkas aynı anda ilk 11'de