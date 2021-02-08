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    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
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    Kartal’ın dönüşü! ’ın 3 puan hasretini Rosier bitirdi

    N'Sakala'nın atılması sonrasında 72 dakika 10 kişi oynayan 81'de bulduğu golle 'yı devirdi. Ligin zirvesinde , Beşiktaş ve 48 puana geldi...

    Kartal’ın dönüşü
    Kartal'dan çok kritik 3 puan... Son iki haftada 5 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar, 72 dakika 10 kişi oynadığı maçta spor'u 1-0 yendi. Böylece ligin zirvesinde , ve 48 puana geldi.

    9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutukaleci 'da kaldı. 11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı.



    Fabrice N'Sakala, 'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp oyundan ihraç edildi. 46'da 'nın etkili şutu direğin dibinden auta gitti. 54'te 'un yakın mesafeden kafa vuruşundan sonuç çıkmadı.

    73'te kale dibinde topa dokunamadı. 81'de Beşiktaş aradığı golü Rosier ile buldu ve 1-0 öne geçti. 1 dakika sonra N'Koudou'nun kafa vuruşu direkten dışarıya gitti. Maç da 1-0 sona erdi.

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    Haberler Spor Kartal’ın dönüşü! Beşiktaş’ın 3 puan hasretini Rosier bitirdi