Kartal'dan çok kritik 3 puan... Son iki haftada 5 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar, 72 dakika 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0 yendi. Böylece ligin zirvesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 48 puana geldi.
9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutukaleci Eray'da kaldı. 11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı.
Fabrice N'Sakala, Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp oyundan ihraç edildi. 46'da Sekidika'nın etkili şutu direğin dibinden auta gitti. 54'te Welinton'un yakın mesafeden kafa vuruşundan sonuç çıkmadı.
73'te Larin kale dibinde topa dokunamadı. 81'de Beşiktaş aradığı golü Rosier ile buldu ve 1-0 öne geçti. 1 dakika sonra N'Koudou'nun kafa vuruşu direkten dışarıya gitti. Maç da 1-0 sona erdi.
9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutukaleci Eray'da kaldı. 11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı.
Fabrice N'Sakala, Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp oyundan ihraç edildi. 46'da Sekidika'nın etkili şutu direğin dibinden auta gitti. 54'te Welinton'un yakın mesafeden kafa vuruşundan sonuç çıkmadı.
73'te Larin kale dibinde topa dokunamadı. 81'de Beşiktaş aradığı golü Rosier ile buldu ve 1-0 öne geçti. 1 dakika sonra N'Koudou'nun kafa vuruşu direkten dışarıya gitti. Maç da 1-0 sona erdi.