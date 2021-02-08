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    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
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    ’tan penaltı isyanı

    Welinton’un 53’te ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem ise, 'devam' dedi. Özkahya'nın VAR'a da gitmemesi üzerine Beşiktaşlılar bu karara adeta isyan etti.

    Beşiktaş’tan penaltı isyanı
    N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçını 10 kişi tamamlayan , 53. dakikada Welinton'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem ise, 'devam' dedi. Özkahya'nın VAR'a da gitmemesi üzerine Beşiktaşlılar bu karara adeta isyan etti.



    9 KİŞİ DE KALSAK SAVAŞACAĞIZ
    Beşiktaş'ın hocası , Konya galibiyetinin ardından ortaya koydukları mücadeleye dikkat çekti. Yalçın, "10 kişi de olsa savaşarak kazanacağız, 9 kişi de kalsak aynı mücadeleyi vereceğiz, hiçbir şey değişmez bizim için" dedi. Hakemleri de eleştiren Yalçın, "Bırakım mücadelemizi sahada verelim" diye konuştu.

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