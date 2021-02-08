Beşiktaş’tan penaltı isyanı

N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle Konya maçını 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 53. dakikada Welinton'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Halis Özkahya ise, 'devam' dedi. Özkahya'nın VAR'a da gitmemesi üzerine Beşiktaşlılar bu karara adeta isyan etti.
9 KİŞİ DE KALSAK SAVAŞACAĞIZ
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Konya galibiyetinin ardından ortaya koydukları mücadeleye dikkat çekti. Yalçın, "10 kişi de olsa savaşarak kazanacağız, 9 kişi de kalsak aynı mücadeleyi vereceğiz, hiçbir şey değişmez bizim için" dedi. Hakemleri de eleştiren Yalçın, "Bırakım mücadelemizi sahada verelim" diye konuştu.
9 KİŞİ DE KALSAK SAVAŞACAĞIZ
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Konya galibiyetinin ardından ortaya koydukları mücadeleye dikkat çekti. Yalçın, "10 kişi de olsa savaşarak kazanacağız, 9 kişi de kalsak aynı mücadeleyi vereceğiz, hiçbir şey değişmez bizim için" dedi. Hakemleri de eleştiren Yalçın, "Bırakım mücadelemizi sahada verelim" diye konuştu.