Rambo Okan kimdir? Abdurrahim Albayrak'a saldıran Rambo Okan kaç yaşında? Sorularını yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Süper Lig'in 24.haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin Galatasaray'ın 1-0'lık kabiyetinin ardından Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan Abdurrahim Albayrak'a saldırdı. Bu gelişme üzerine binlerce kişi internet üzerinden Rambo Okan hakkındaki bilgileri araştırır oldu. İşte yaşananlar…
"BUGÜN BİZ KAZANDIK, YARIN BAŞKASI KAZANIR"
Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonu röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen taraftarın saldırısına uğradı.
Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.
Spor şube ekipleri, taraftarı yaka paça Albayrak'ın yanından uzaklaştırdı.Olayın hemen ardından müsabakayı değerlendiren Albayrak ise "Florya'dan galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık, güzel oynadık, 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bunları büyütmemek lazım." diye konuştu.
RAMBO OKAN KİMDİR?
1967 yılında dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Okan Güler'dir. Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe bayrağı dikerek adını duyurmuştur. Halk arasında, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.
1967 doğumlu olan Okan Güler, 2020 yılı itibariyle 53 yaşındadır.
RAMBO OKAN'IN VUKUATLARI
Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Selanik'te fanatik Yunan ve PKK'lılardan oluşan bir grubun saldırısına uğramasını protesto eden Okan Güler (28), Beyoğlu'nda inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Türk bayrağına sarılarak protestosunu sürdüren Rambo Okan, polis tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı. Bayrağı sık sık öpen güler, ülkesi için her şeyini feda edebileceğini söyledi. Okan Güler, sabah gazeteyi açtığında Aktuna'ya yapılan saldırıyı okuyunca çılgına döndüğünü, son parasını taksiye vererek İstiklal Caddesi'ne geldiğini anlattı. Rambo Okan, güçlükle ikna edildi. (1995)