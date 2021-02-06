RAMBO OKAN KİMDİR?



1967 yılında dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Okan Güler'dir. Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe bayrağı dikerek adını duyurmuştur. Halk arasında, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

1967 doğumlu olan Okan Güler, 2020 yılı itibariyle 53 yaşındadır.

RAMBO OKAN'IN VUKUATLARI



Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Selanik'te fanatik Yunan ve PKK'lılardan oluşan bir grubun saldırısına uğramasını protesto eden Okan Güler (28), Beyoğlu'nda inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Türk bayrağına sarılarak protestosunu sürdüren Rambo Okan, polis tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı. Bayrağı sık sık öpen güler, ülkesi için her şeyini feda edebileceğini söyledi. Okan Güler, sabah gazeteyi açtığında Aktuna'ya yapılan saldırıyı okuyunca çılgına döndüğünü, son parasını taksiye vererek İstiklal Caddesi'ne geldiğini anlattı. Rambo Okan, güçlükle ikna edildi. (1995)