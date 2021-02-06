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    • 06.02.2021 21:03
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    Bundesliga'da 3 puanı 3 golle aldı

    'nde (Bundesliga) , 'ü deplasmanda 3-0 yendi. Leipzig bu galibiyetle lider 'in 7 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

    Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

    Bundesliga'nın 20. haftasında , 'da oynanan müsabakada düşme hattında bulunan rakibi 'e konuk oldu.

    Karşılaşmanın 45+3. dakikasında 'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Leipzig, 73. dakikada ve 87. dakikada ile 2 gol daha bularak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Leipzig bu galibiyetle lider 'in 7 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

    BORUSSİA DORTMUND, FREİBURG DEPLASMANINDAN PUANSIZ DÖNDÜ

    Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi.

    Freiburg'un 49. dakikada Wooyeong Jeong ve 52. dakikada 'in golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta, sarı-siyahlıların tek golünü 76. dakikada kaydetti.

    Borussia Dortmund bu sezon sekizinci mağlubiyetini alarak 32 puanda kaldı. Freiburg ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.

    Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda sahasına 'ı 5-2, sahasında 'i 1-0 ve da deplasmanda Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

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