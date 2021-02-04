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    • 04.02.2021 18:59
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    - | CANLI ANLATIM

    Son dakika haberi... 'in 23. haftasında sahasında Yukatel ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Denizlispor | CANLI

    'in 23. haftasında sahasında Yukatel ile karşı karşıya geliyor.

    'nda saat 19.00'da başlayan Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

    beIN SPORTS'tan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

    Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

    KARŞILAŞMADAN NOTLAR
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Beşiktaş maçına göre Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Serkan'ın yerine Kamil Ahmet'e, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a ve Flavio'nun yerine Bakasetas'a görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan kadroda yer almadı.

    YUNUS MALLI KADRODA, BAKASETAS 11'DE
    Trabzonspor'da ara transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almayan Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. Son oynanan Beşiktaş mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan bir başka yeni transfer Bakasetas ise Yukatel Denizlispor müsabakasına 11'de başladı.

    KAMİL AHMET LİGDE 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE
    Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi, ligde 13 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Son olarak Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kamil Ahmet, ligde 13 maç aradan sonra Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de kendine yer buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Serkan Asan'ın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet'e görev verdi.

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