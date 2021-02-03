Zirvede Fener alayı... Geçen hafta liderliğe yükselen Sarı-Lacivertliler zorlu Hatayspor deplasmanında 2-1 kazandı. 26. dakikada Kanarya'nın golü geldi. Sağdan Osayi'nin getirdiği topa arka direkte Mame Thiam vurdu ve Fenerbahçe öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
BOUPENDZA DİREĞE TAKILDI
53. dakikada Boupendza'nın vuruşunda, Altay Bayındır gole izin vermedi. 58. dakikada Samatta'nın ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı. 64. dakikada Boupendza'nın şutu yan direğe çarparak auta çıktı. 76. dakikada Kamara vurdu. Ozan topu çizgiden çıkardı.
BİLLONG KENDİ KALESİNE ATTI
78'de Altay yine Boupendza'ya izin vermedi. 89. dakikada Billong topu kendi ağlarına yolladı ve Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı: 0-2. 89. dakikada Boupendza harika bir gole imza attı. Ancak bu gol Hatay'a yetmedi.