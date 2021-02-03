İNANILMAZ BİR DUYGU

Ara transferin en çok konuşulan ismi Mesut Özil dün Fenerbahçe formasını ilk kez giydi. Yıldız futbolcu 77. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna girdi. Saha kenarında önce dua eden Mesut, "İnanılmaz bir duygu. akımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay'a ayrı teşekkürler" dedi.