Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    Mesut sahne aldı, Hatay’ı yıktı

    Lider , Hatay’da çok zorlandı. Thiam’ın golüyle öne geçen , 5 net pozisyon kurtaran ’la ayakta kaldı. Billong kendi kalesine attı. Boupendza’nın golü Hatay’a yeterli olmadı.

    Fener Altay ile Mesut

    Zirvede Fener alayı... Geçen hafta liderliğe yükselen Sarı-Lacivertliler zorlu Hatayspor deplasmanında 2-1 kazandı. 26. dakikada Kanarya'nın golü geldi. Sağdan Osayi'nin getirdiği topa arka direkte Mame Thiam vurdu ve Fenerbahçe öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

    BOUPENDZA DİREĞE TAKILDI
    53. dakikada Boupendza'nın vuruşunda, Altay Bayındır gole izin vermedi. 58. dakikada Samatta'nın ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı. 64. dakikada Boupendza'nın şutu yan direğe çarparak auta çıktı. 76. dakikada Kamara vurdu. Ozan topu çizgiden çıkardı.

    BİLLONG KENDİ KALESİNE ATTI
    78'de Altay yine Boupendza'ya izin vermedi. 89. dakikada Billong topu kendi ağlarına yolladı ve Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı: 0-2. 89. dakikada Boupendza harika bir gole imza attı. Ancak bu gol Hatay'a yetmedi.

        OSAYİ SAMUEL FARKI
        Hatay deplasmanında Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Osayi Samuel klasını gösterdi. Genç yıldız, Thiam'ın golünün hazırlayıcısı oldu.

        İNANILMAZ BİR DUYGU
        Ara transferin en çok konuşulan ismi Mesut Özil dün Fenerbahçe formasını ilk kez giydi. Yıldız futbolcu 77. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna girdi. Saha kenarında önce dua eden Mesut, "İnanılmaz bir duygu. akımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay'a ayrı teşekkürler" dedi.

        DERBİ ÖNCESİ GUSTAVO ŞOKU!
        Galatasaray derbisi öncesi Pelkas'ın sakatlık haberiyle sarsılan Fener'e bir kötü haber daha geldi. Hatay maçının ilk yarısında sakatanan Luiz Gustavo devre arası oyundan alındı. Brezilyalı yıldızın dizinde bir şişlik oluştuğu ve bugün MR'nın çekileceği öğrenildi. Gustavo'yu derbiye yetiştirmek için büyük çaba harcanacak.

            MAÇ BİTTİ HERKES KALECİ ALTAY'A KOŞTU
            Hatay deplasmanında yaptığı kurtarışlarla galibiyeti getiren kaleci Altay maçın yıldızı oldu. 90 dakikanın bitiminde tüm futbolcular genç eldiveni tebrik etti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Mesut sahne aldı, Fener Hatay’ı yıktı