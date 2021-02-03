Ligde 4 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ BEYLER

Trabzonspor'un üst üste aldığı başarılı sonuçlardan sonra taraftarlar arasındaki zirve sözü oyuncular arasında da konuşulmaya başlayınca Abdullah Avcı, duruma el attı. Oyuncularıyla özel bir görüşme yapan Avcı, "Zirve veya şampiyonluk kelimeleri şu an bize bir şey kazandırmaz. Sakatlık var forsuzluk var. Futbolda her şey var. Bizim tek hedefimiz var o da bir sonraki maçı kazanmak" dedi.