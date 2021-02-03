Ligde 4 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün 4 maç daha oynanacak. 13.30'da Sivas-Erzurum, 16.00'da K.Gümrük-G.Antep ve Kayseri- Alanya, 19.00'da Konya-G.Birliği karşı karşıya gelecek.
SAMSUN HATANIN PEŞİNDE!
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kural hatası yapıldığı iddia edilen Ümraniyespor- Samsunspor maçı ile ilgili gerekli müracaatların TFF'ye yapıldığını söyledi.
ALİ AKMAN KADRO DIŞI
Bursaspor sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bu haber şok etkisi yarattı.