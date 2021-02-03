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    • Spor
    • 03.02.2021 Gazete
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    Ligde 4 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün 4 maç daha oynanacak. 13.30’da Sivas-Erzurum, 16.00’da K.Gümrük-G.Antep ve Kayseri- Alanya, 19.00’da Konya-G.Birliği karşı karşıya gelecek.

    Ligde 4 maç daha var

    Süper Lig'de bugün 4 maç daha oynanacak. 13.30'da Sivas-Erzurum, 16.00'da K.Gümrük-G.Antep ve Kayseri- Alanya, 19.00'da Konya-G.Birliği karşı karşıya gelecek.

    SAMSUN HATANIN PEŞİNDE!
    Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kural hatası yapıldığı iddia edilen Ümraniyespor- Samsunspor maçı ile ilgili gerekli müracaatların TFF'ye yapıldığını söyledi.

    ALİ AKMAN KADRO DIŞI
    Bursaspor sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bu haber şok etkisi yarattı.

        MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ BEYLER
        Trabzonspor'un üst üste aldığı başarılı sonuçlardan sonra taraftarlar arasındaki zirve sözü oyuncular arasında da konuşulmaya başlayınca Abdullah Avcı, duruma el attı. Oyuncularıyla özel bir görüşme yapan Avcı, "Zirve veya şampiyonluk kelimeleri şu an bize bir şey kazandırmaz. Sakatlık var forsuzluk var. Futbolda her şey var. Bizim tek hedefimiz var o da bir sonraki maçı kazanmak" dedi.

        TRABZONSPOR'DA DENİZLİ MESAİSİ
        Trabzonspor, Denizli maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Denizli maçı hazırlıkları bugün tamamlanacak.

        CENK TOSUN FEDAKARLIK YAPTI
        Beşiktaş, golcü transferinde Cenk Tosun ile mutlu sona ulaşırken yıldız oyuncunun Kartal'a geri dönmek için ciddi fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Başarılı futbolcunun Beşiktaş'a dönmek için 250 bin Euro'dan feragat ettiği ifade edildi.

            BEŞİKTAŞ ANTALYA'DA MORAL ARIYOR
            Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş son haftaların flaş ekibi Antalyaspor'a konuk olacak. 19.00'da start alacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Beşiktaş bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor.

            2 SAKAT 1 CEZA 1 KARANTİNA
            Beşiktaş'ta 4 oyuncu bugün kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulanan Gökhan ve Rıdvan, cezalı Dorukhan ve karantinada olan Cenk oynamayacak.

            BEŞİKTAŞ'TAN LİMİT GÖNDERMESİ
            Beşiktaş'tan             flaş açıklama... Siyah-Beyazlılar, devre arasında ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı transferlerle ilgili limit göndermesinde bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF'nin en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz" dedi. Bu açıklama ile yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

                RYAN BABEL'İN 1 MAÇI KALDI
                Galatasaraylı Ryan Babel, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezonki 19. resmi maçına çıktı. 2019 yılında G.Saray ile yaptığı sözleşmede, "Kontratının 2. yılında 20 maçta oynarsa mukavelesi 1 yıl uzar" maddesi olan Hollandalı futbolcu, haftaya F.Bahçe derbisinde de forma giyerse 1 yıl daha Galatasaray'da ter dökecek.

                GİULİANO İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI
                Başakşehir'in yıldız ismi Giuliano, G.Saray maçında Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı. Brezilyalı daha önce kullandığı 5 penaltıyı gole çevirmişti.

                FATİH TERİM'DEN ETEBO SÜRPRİZİ
                Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim, Başakşehir karşısıda Belhanda'yı kulübeye çekip Etebo'ya 11'de şans verdi. Etebo ikinci yarıda yerini Belhanda'ya bıraktı.

                    ÇAYKUR RİZE 90+1'DE YAKALANDI
                    Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Çaykur Rize, 85. dakikada Doğan Erdoğan ile 1-0 öne geçti. 90+1'de sahneye çıkan Kasımpaşalı Thelin skoru dengeledi ve maçın sonucunu belirledi: 1-1.
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                    Haberler Spor Ligde 4 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)