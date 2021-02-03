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    • Spor
    • 03.02.2021 Gazete
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    Hatay’a çok pozisyon veren bahçe, ’ın performansıyla ayakta kaldı

    Pazar gecesi ’ın ’a kaybetmesiyle zirveye yerleşen bahçe, zorlu Hatay deplasmanından 3 puan çıkararak koltuğunu korumayı garantilerken futboluyla sınıfta kaldı. Özellikle maçın 2. yarısında çok zorlanan Sarı-Lacivertliler kaleci ’ın kurtarışlarıyla ayakta kaldı.

    Derbi öncesi S.O.S

    Pazar gecesi Beşiktaş'ın Trabzon'a kaybetmesiyle zirveye yerleşen Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanından 3 puan çıkararak koltuğunu korumayı garantilerken futboluyla sınıfta kaldı. Özellikle maçın 2. yarısında çok zorlanan Sarı-Lacivertliler kaleci Altay'ın kurtarışlarıyla ayakta kaldı.

    FENER REKORU TERSTEN KIRDI!
    Fenerbahçe kalesinde 18 şut görürken, olumsuz anlamda bir rekorun da sahibi oldu. Hatay, Fener ceza sahasında 35 kez topla buluştu. Bu F.Bahçe için bu sezonki en yüksek rakam oldu.

    2. YARIDA ADETA BUNALDILAR
    4-4-2 dizilişiyle sahada yer alan F.Bahçe, her iki yarıda da kontratakla sonuca gitmeye çalıştı. Topla oynama oranı yüzde 36'da kalan Sarı-Lacivertliler, özellikle 2. yarıda çok zor anlar yaşadı.

        2. KEZ BU ŞEKİLDE KAZANDILAR
        Fenerbahçe bu sezon 2. kez bu oyun tarzıyla 3 puan kazandı. Daha önce de Alanya'yı 2-1 yenerken topu rakibe bırakmıştı. Bu futbolun derbi galibiyetine yetip yetmeyeceği ise soru işareti.

        ZOR OLACAĞINI TAHMİN EDİYORDUK
        Hatayspor galibiyetinin ardından konuşan Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Rize maçı sonrası 65 saat dinlenip sahaya çıkmanın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Bulut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla sergileyemedik. Doğal olarak baskı yedik ama kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        EN ÖNEMLİSİ KAZANMAK
        Kurtarışlarıyla F.Bahçe'yi galibiyete taşıyan Altay Bayındır, "Çok zor bir maçtı. En önemlisi kazanmaktır. Bugün bunu başardık. Şimdi takım olarak G.Saray derbisine konsantre olacağız" dedi.

            THIAM'IN GOL SAYISI 5 OLDU
            Maçın 26. dakikasında fileleri havalandıran mame Thiam Süper Lig'deki 5. golüne imza attı. Thiam zaman zaman Valencia ile kanat ve santrfor mevkinde değişerek oynadı.

            İMZA ÖNCESİKONUŞMAYI SEVMİYORUZ
            Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay maçı sonrası transferlere ilişkin, "Biz transfer öncesi 'o oyuncu bizi istiyor' diye konuşmayı sevmiyoruz. İmza sonrası konuşuyoruz" dedi.

            EMRE ÇILDIRDI
            Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertliler'in Hatayspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oldukça gergindi. Fenerbahçe'nin üst üste kalesinde verdiği pozisyonlar sonrası küplere binen Belözoğlu, tribünden sahadaki futbolculara uyarılarda bulundu. Maç süresince oldukça gergin olan Emre Belözoğlu, son düdük ile ise büyük bir mutluluk yaşadı.
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