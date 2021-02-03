Pazar gecesi Beşiktaş'ın Trabzon'a kaybetmesiyle zirveye yerleşen Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanından 3 puan çıkararak koltuğunu korumayı garantilerken futboluyla sınıfta kaldı. Özellikle maçın 2. yarısında çok zorlanan Sarı-Lacivertliler kaleci Altay'ın kurtarışlarıyla ayakta kaldı.
FENER REKORU TERSTEN KIRDI!
Fenerbahçe kalesinde 18 şut görürken, olumsuz anlamda bir rekorun da sahibi oldu. Hatay, Fener ceza sahasında 35 kez topla buluştu. Bu F.Bahçe için bu sezonki en yüksek rakam oldu.
2. YARIDA ADETA BUNALDILAR
4-4-2 dizilişiyle sahada yer alan F.Bahçe, her iki yarıda da kontratakla sonuca gitmeye çalıştı. Topla oynama oranı yüzde 36'da kalan Sarı-Lacivertliler, özellikle 2. yarıda çok zor anlar yaşadı.