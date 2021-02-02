Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.02.2021 22:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 22:41
    ABONE OL

    1 maç daha oynarsa 'dan 2.5 milyon Euro alacak

    ’ın geçen sezon başında  bonservissiz şekilde transfer ettiği , maçına ilk 11’de başlayarak bu sezonki 19. Resmi maçına çıktı. Sözleşmesindeki opsiyon maddesini de araladı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    1 maç daha oynarsa 2.5 milyon Euro…

    Galatasaray ile 2019 yılında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratının son yılı opsiyonlu olan Ryan Babel için opsiyon maddesi devreye girmek üzere.



    BU SEZON 19. KEZ...
    Sözleşmesinde, "Kontratının ikinci yılında 20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olan Hollandalı futbolcu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 23. Haftasında Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayarak bu sezon 19. Kez Sarı-Kırmızılı formayı resmi maçlarda terletti.

    Böylelikle sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için gerekli olan 20 maç sayısına 1 adım uzaklıkta olan Ryan Babel'in hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de süre alması durumunda gelecek yıl da Galatasaray'da olması kesinleşecek.



    2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET
    34 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giymesi durumunda kendisine 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

    Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ryan Babel 1 maç daha oynarsa Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacak