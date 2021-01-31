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    • 31.01.2021 23:43
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    Son dakika: 'yı transfer ettiğini duyurdu

    Son dakika transfer haberleri...   Kulübü, milli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo mavili kulüp yaptığı açıklamada sözleşmenin detaylarına yer verdi.

    Trabzonspor transferi duyurdu

    flaş bir transfere imza attı.

    Bordo-mavili ekip milli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin EVLAT" ifadelerine yer verdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
    2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,
    2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,
    2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,
    Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
    2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.
    Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.
    Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.
    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı'yı transfer ettiğini duyurdu