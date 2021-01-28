Fenerbahçe sonunda süper yıldızına kavuştu. Mesut Özil kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı. Özil imza törninde şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe için bir rüyaydı benim için bir hayaldi. İki taraf için de çok güzel oldu. Allah'ın izniyle sahada elimden geleni yapacağım.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Biz kendimizi biliyoruz, hedef sadece Türkiye ligi değil. Avrupa'da da Fenerbahçe'yi en güzel şekilde temsil etmek. Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz.
KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİM
Keşke daha önce Fenerbahçe'ye gelseydim. Eski oyuncularımızdan Jay Jay Okocha'yı çok beğeniyordum. Şu an ise Pelkas'ı çok beğeniyorum. Çok yetenekli bir futbolcu.