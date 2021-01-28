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    • Spor
    • 28.01.2021 Gazete
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    'ye 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı: Dünya basını da manşetlere taşıdı

    sonunda süper yıldızına kavuştu. kendisini 3.5 yıllığına yapan sözleşmeyi imzaladı. Özil imza törninde şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe için bir rüyaydı benim için bir hayaldi. İki taraf için de çok güzel oldu. Allah’ın izniyle sahada elimden geleni yapacağım.

    Fenerbahçe için rüya benim için hayaldi

    Fenerbahçe sonunda süper yıldızına kavuştu. Mesut Özil kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı. Özil imza törninde şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe için bir rüyaydı benim için bir hayaldi. İki taraf için de çok güzel oldu. Allah'ın izniyle sahada elimden geleni yapacağım.

    HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Biz kendimizi biliyoruz, hedef sadece Türkiye ligi değil. Avrupa'da da Fenerbahçe'yi en güzel şekilde temsil etmek. Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

    KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİM
    Keşke daha önce Fenerbahçe'ye gelseydim. Eski oyuncularımızdan Jay Jay Okocha'yı çok beğeniyordum. Şu an ise Pelkas'ı çok beğeniyorum. Çok yetenekli bir futbolcu.

        SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
        İnşallah en kısa zamanda sahada olmak istiyorum... Tam zaman veremeyeceğim, çalışmalar sürüyor. Umarım en kısa sürede sahada olacağım... Bunu sabırsızlıkla bekliyorum.

        GELECEK SEZON 10'A KAVUŞUYOR
        Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil bu sezon memleketi Zonguldak'ın plakısı 67 numaralı forma ile mücadele edecek. Gelecek sezon ise Samatta'nın giydiği 10 numaralı forma Mesut Özil'in olacak.

        BİR DAHA ALMAN MiLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAM
        Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil dün imza töreninde çarpıcı ifadeler kullandı. Özil, bir gazetecinin "Almanya Milli Takımı'na dönme ihtimalin var mı?" sorusuna "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. O yüzden yok. Almanya'ya başarılar diliyorum ama asla bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynamam" yanıtını verdi. Bu yanıt sosyal medyayı salladı.

            BURAK'A BAŞARILAR DİLERİM!
            Mesut Özil, kendisi hakkında imalı bir açıklama yapan Burak Yılmaz için de konuştu. Sarı-Lacivertliler'in süper yeteneği, "Ona başarılar diliyorum. İnşallah kendisini ve Türkiye'yi sahada en iyi şekilde temsil eder. Başarılar diliyorum" dedi.
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            Haberler Spor Mesut Özil Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı: Dünya basını da manşetlere taşıdı