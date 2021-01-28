Fenerbahçe sonunda süper yıldızına kavuştu. Mesut Özil kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı. Özil imza törninde şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe için bir rüyaydı benim için bir hayaldi. İki taraf için de çok güzel oldu. Allah'ın izniyle sahada elimden geleni yapacağım.