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    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
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    spor ’ni de devirdi! Son 5 haftada 4. galibiyetini elde etti

    'in 21. haftasında  sahasında spor'u konuk etti. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri Ekuban ve 'den geldi.

    Bak işte yaklaşıyor Fırtına!

    Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazanarak son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Bordo-Mavililer böylece 5. sıraya yükseldi. 36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek golü attı: 0-1.

    GENÇ ÜBEYD KORNERE ÇELDİ
    40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasından uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti. 45+1'de Trabzon yine etkili geldi. Flavio vurdu, kaleci Übeyd topu kornere çeldi.

    EKUBAN'A SÜPER BİR SERVİS
    54. dakikada Bordo-Mavililer farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta hareketlenen Nwakaeme müthiş pasıyla Ekuban'ı gördü. Ganalı yıldız da şık bir plese ile Übeyd'i mağlup etti: 0-2.

        G.BİRLİĞİ UMUTLANDI AMA
        85. dakikada Edgar Ie ceza sahası içinde elle oynayınca penaltı kararı geldi. Piris skoru 1-2'ye getirdi. 90+1'de Nwakaeme yüzde yüz golü kaçırdı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

        GOLLER ABDÜLKADİR'E HEDİYE
        Konyaspor maçında Abdülkadir Ömür'ün ayağının kırılması Trabzonspor'da çok büyük bir üzüntü yaratmıştı. Dün Başkent deplasmanında gollere imza atan Djaniny ve Ekuban sevinçlerini genç yıldızın formasını göstererek yaşadı. Geçtiğimiz gün ameliyat olan Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönmesinin en az 4 ayı bulması bekleniyor.

        ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE
        Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir yeni takımında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Genç yıldız eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi. Orta alanda çok başarılı bir performans sergileyen Berat Özdemir ne kadar isabetli bir transfer olduğunu gösterdi.

        HER BÖLGEYE ADAM LAZIM!
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Birliği galibiyeti sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Skor olarak iyiyiz. Oyun olara gelişiyoruz. Trabzonspor bu ülkenin en büyük takımlarından birisi. Her bölgeye transfer lazım. Ama elimizdekilerin de değerini biliyoruz. Harika bir yolda, harika adımlar atıyoruz" dedi.
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        Haberler Spor Trabzonspor Gençlerbirliği’ni de devirdi! Son 5 haftada 4. galibiyetini elde etti