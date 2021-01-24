ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir yeni takımında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Genç yıldız eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi. Orta alanda çok başarılı bir performans sergileyen Berat Özdemir ne kadar isabetli bir transfer olduğunu gösterdi.

HER BÖLGEYE ADAM LAZIM!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Birliği galibiyeti sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Skor olarak iyiyiz. Oyun olara gelişiyoruz. Trabzonspor bu ülkenin en büyük takımlarından birisi. Her bölgeye transfer lazım. Ama elimizdekilerin de değerini biliyoruz. Harika bir yolda, harika adımlar atıyoruz" dedi.