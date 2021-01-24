Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazanarak son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Bordo-Mavililer böylece 5. sıraya yükseldi. 36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek golü attı: 0-1.
GENÇ ÜBEYD KORNERE ÇELDİ
40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasından uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti. 45+1'de Trabzon yine etkili geldi. Flavio vurdu, kaleci Übeyd topu kornere çeldi.
EKUBAN'A SÜPER BİR SERVİS
54. dakikada Bordo-Mavililer farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta hareketlenen Nwakaeme müthiş pasıyla Ekuban'ı gördü. Ganalı yıldız da şık bir plese ile Übeyd'i mağlup etti: 0-2.