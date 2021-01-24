Galatasaray Bursaspor'un genç yıldızlarından İsmail Çokçalış için girişimlerini sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim de Yeşil-Beyazlı genç oyuncunun transfer edilmesini çok istiyor.
ASLAN 3 PUAN AVINDA
Ligdeki son maçında Denizlispor'u 6 golle mağlup eden G.Saray, Y.Malatyaspor karşısında 3 puanı hedefliyor. 6 eksikli Cimbom galibiyet arayacak.
MERT MÜLDÜR İÇİN BİRKEZ DAHA!
Galatasaray, İtalya Ligi ekibi Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu için son kozunu oynayacak. Aslan yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor.