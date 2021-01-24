F.BAHÇE BEKO EFSANESİ GERİ DÖNDÜ

CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yenerek Euroleague'de 6'da 6 yapan F.Bahçe Beko, eski günlerine dönüş sinyali verdi. Sistemini oturtmayı başaran Sarı-Lacivertliler'in play-off'lara kalmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu ve ilk 4 şansının olduğu da ifade ediliyor. Vesely ve De Colo da Fener'deki en formda günlerini yaşıyor.