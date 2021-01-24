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    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
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    için seferberlik! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Galatasaray Bursaspor’un genç yıldızlarından için girişimlerini sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim de Yeşil-Beyazlı genç oyuncunun transfer edilmesini çok istiyor.

    İsmail Çokçalış için seferberlik!

    Galatasaray Bursaspor'un genç yıldızlarından İsmail Çokçalış için girişimlerini sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim de Yeşil-Beyazlı genç oyuncunun transfer edilmesini çok istiyor.

    ASLAN 3 PUAN AVINDA
    Ligdeki son maçında Denizlispor'u 6 golle mağlup eden G.Saray, Y.Malatyaspor karşısında 3 puanı hedefliyor. 6 eksikli Cimbom galibiyet arayacak.

    MERT MÜLDÜR İÇİN BİRKEZ DAHA!
    Galatasaray, İtalya Ligi ekibi Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu için son kozunu oynayacak. Aslan yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor.

        OMAR'A KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
        Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olmuştu. Gözünden yaralanan Elabdellaoui'nin tedavisi bir yandan devam ederken; operasyonlardan beklenen cevabın alınamaması halinde Elabdellaoui'ye kök hücre tedavisinin yapılması da gündemde… Yıldız oyuncunun durumuna göre hareket edileceği öğrenildi.

        LUYINDAMA VE BELHANDA KART SINIRINDA
        Galatasaray bugün Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da Luyindama ve Belhanda kart sınırında. İki yıldız da bugün kart görmeleri durumunda G.Antep'e karşı oynayamayacaklar.

        BEŞİKTAŞ POTADA G.SARAY'I BOMBARDIMANA TUTTU!
        Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Icrypex, Galatasaray'ı 18 sayı farkla, 82-64 yendi. Bu sonuçla Siyah- Beyazlı takım, ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Sarı-Kırmızılı ekip ise 12. kez mağlup oldu. Beşiktaş geçen hafta ligde bir başka ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmeyi başarmıştı.

            FİLEDEKİ MÜTHİŞ KAPIŞMADA GÜLEN FENERBAHÇE!
            Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, G.Saray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. 89 dakika süren maçın setleri 22-25, 22-25, 21-25 bitti. Derbi sonrası iki takım oyuncuları salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Mustafa Cengiz de takımları alkışladı.

            2 TRANSFER YAPACAĞIZ
            DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Çalımbay, "2 tane oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat oyuncusu" ifadelerini kullandı.

            MURAT DALCI DÖNEMİ
            MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği açıklandı. Açıklamada, "Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

                GAZİANTEP-HATAYSPOR
                Süper Lig'de bugün kritik maçlar oynanacak. 13.30'da Konyaspor ile Antalyaspor kapışacak. Günün programı: 16.00 Denizlispor-Karagümrük, 19.00 Gaziantep -Hatayspor.

                MONTERO KADROYA ALINMADI
                Galatasaray ve Karagümrük maçlarında Vida ile birlikte savunmanın göbeğinde yer alan Montero kadroya alınmadı. Genç stoper yabancı sınırı kurbanı oldu.

                SERGEN YALÇIN ÖNDE BASKI İSTİYOR
                Dün futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, erken gol istedi. Oyuncularından ön alanda baskı yapmalarını isteyen Sergen Yalçın, "Rakibin direncini ne kadar erken kırarsak bizim için o kadar iyi. Bunu Karagümrük maçında da gördük" dedi.

                    LİDERİN KONUĞU GÖZTEPE
                    Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, evinde Göztepe'yi konuk edecek. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Beşiktaş ve Göztepe'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'ın ardından Karagümrük'ü de deviren Beşiktaş seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.

                    TİMSAH DEMİR'İ BÜKTÜ
                    TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağup ederek çok önemli bir galibiyet aldı. 3 puanı getiren golleri Onur Atasaya ve Ali Akman attı. Günün diğer sonuçları şöyle: Bandırma-Ümraniye: 1-0, Eskişehirspor- Ankaraspor: 0-0.

                    VE OSAYI GELİYOR!
                    Fenerbahçe yönetimi sezon sonu için anlaşma sağlanan Samuel Osayi'nin ara transferde takıma katılması için QPR kulübü ile anlaşıldığını açıkladı. Genç kanat oyuncusu bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da 4.5 yıllık resmi imza atacak.

                        SOSA STOPER MERT HAKAN SANTRFOR!
                        Divan Kurulu toplantısında söz alan bir üye ilgniç bir görüş ortaya attı. Ahmet Dönmez isimli üye, "Sosa stoperde, Mert Hakan santrfor mevkinde oynamalı dedi. Başkan Ali Koç da "Hocamıza ileteceğim" dedi. Bu ilginç öneri ile birlikte Ali Koç'un kinayeli cevabı sosyal medyada büyük yankı bulurken esprili yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

                        KAYSERİ HAZIRLIKLARI TAM GAZ
                        Fenerbahçe, pazartesi günü sahasında konuk edeceği Kayserispor için hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde 1.5 saat süren antrenman yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi. Hazırlıkları bugün de devam edecek.

                        F.BAHÇE BEKO EFSANESİ GERİ DÖNDÜ
                        CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yenerek Euroleague'de 6'da 6 yapan F.Bahçe Beko, eski günlerine dönüş sinyali verdi. Sistemini oturtmayı başaran Sarı-Lacivertliler'in play-off'lara kalmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu ve ilk 4 şansının olduğu da ifade ediliyor. Vesely ve De Colo da Fener'deki en formda günlerini yaşıyor.

                            JUNİOR FERNANDES BAŞAKŞEHİR'DE
                            Zirve yarışının çok gerisinde kalan Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Turuncu- Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasını giyen Junior Fernandes'i kadrosuna kattı. Şilili futbolcu, Al Ittihad ile sözleşmesini kısa süre önce feshetmişti.

                            GAZİANTEP IRAKLI RASHİD'LE ANLAŞTI
                            Gaziantep Futbol Kulübü, Iraklı orta saha oyuncusu Osama Rashid'i transfer etti. Son Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen 29 yaşındaki Rashid ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

                            SHELTON VEFAT ETTİ
                            Bir dönem Kardemir Karabükspor'da da oynayan Jamaikalı futbolcu Luton Shelton, 2017'de yakalandığı sinir sistemi hastalığı ALS yüzünden hayatını kaybetti.

                                BAŞAKŞEHİR 1-1 ERİYOR
                                Süper Lig'de günün diğer maçında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'a 1-1 berabere aldı. 18. dakikada Başakşehir'in gelişen atağında Berkay Özcan, sol kanattan bindiren Crivelli'ye pasını attı. Crivelli, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı. 35. dakika Rizespor'un hızlı gelişen atağında, Melnjak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Samudio, rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Samudio, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti. 49. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Samudio skoru 1-0 yaptı. 64. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle Başakşehir 1-1'lik beraberliği yakaladı.
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