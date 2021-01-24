10 numara ve stoper takviyesi yapan, orta sahaya için de kiralık gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağıran Fenerbahçe, şimdi de santrfor için harekete geçti. Sarı- Lacivertli kurmaylar Avrupa'nın 2 büyük kulübünde forma giyen 2 isimden birini kiralamak için harekete geçmiş durumda.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Cisse ve Kemal Ademi'den birini göndermeyi düşünen Fenerbahçe, Real Madrid'den Mariano Diaz ve Chelsea'den Kelechi Iheanacho için girişimde bulundu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK
İlk tercihin R.Madrid'den Mariano Diaz olduğu bildirildi. 27 yaşındaki İspanyol golcünün kiralanması için Real ile görüşmeler devam ediyor. Süre azaldığı için bu transferde acele ediliyor.