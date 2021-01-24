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    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
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    li kurmaylar santrfor takviyesi için harekete geçti: Madrid'den , 'dan Iheanacho

    numara ve stoper takviyesi yapan, orta sahaya için de kiralık gönderdiği ’i geri çağıran , şimdi de santrfor için harekete geçti. Sarı- Lacivertli kurmaylar ’nın 2 büyük kulübünde forma giyen 2 isimden birini kiralamak için harekete geçmiş durumda.

    Fener'den Diaz hamlesi

    10 numara ve stoper takviyesi yapan, orta sahaya için de kiralık gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağıran Fenerbahçe, şimdi de santrfor için harekete geçti. Sarı- Lacivertli kurmaylar Avrupa'nın 2 büyük kulübünde forma giyen 2 isimden birini kiralamak için harekete geçmiş durumda.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
    Cisse ve Kemal Ademi'den birini göndermeyi düşünen Fenerbahçe, Real Madrid'den Mariano Diaz ve Chelsea'den Kelechi Iheanacho için girişimde bulundu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

    YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK
    İlk tercihin R.Madrid'den Mariano Diaz olduğu bildirildi. 27 yaşındaki İspanyol golcünün kiralanması için Real ile görüşmeler devam ediyor. Süre azaldığı için bu transferde acele ediliyor.

        ALTERNATİFİ DE BELİRLENDİ
        Diaz'ın kiralanma sürecinde sorun çıkarsa 2. aday olan Leicester'ın Nijeryalısı Iheanacho için de İngiliz kulübüyle temas kuruldu. Görüşmeler Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yapılıyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçeli kurmaylar santrfor takviyesi için harekete geçti: Real Madrid'den Mariano Diaz, Leicester'dan Iheanacho