Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak yıldız futbolcunun bu sezon gösterdiği müthiş performans nikah tazeleme ihtimalini yükseltmiş durumda. Yönetimin kısa süre içinde Belhanda ile masaya oturacağı ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 gole imza atarken, 2 de asist yaptı.
DERVİŞOĞLU İSTANBUL'DA
İngiliz kulübü Brentford'tan kiralık olarak transfer edilen Halil Dervişoğlu dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan milli futbolcu ardından da sezon sonuna kadar resmi imzayı atacak. Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, "Satın alma opsiyonu yok. Ancak Halil iyi oynarsa Fatih hocam onu bırakmaz" diye konuştu.
STADIN YENİ İSMİ ALİ XIAOMI YEN
Türk Telekom'la stat ismi anlaşması sona erecek olan G.Saray'ın dünyaca ünlü teknoloji devi Xiaomi ile görüştüğüne dair iddialar büyük ses getirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili "Stadın yeni ismi 'Ali Xiaomi Yen' olsun" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.
DERVİŞOĞLU İSTANBUL'DA
İngiliz kulübü Brentford'tan kiralık olarak transfer edilen Halil Dervişoğlu dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan milli futbolcu ardından da sezon sonuna kadar resmi imzayı atacak. Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, "Satın alma opsiyonu yok. Ancak Halil iyi oynarsa Fatih hocam onu bırakmaz" diye konuştu.
STADIN YENİ İSMİ ALİ XIAOMI YEN
Türk Telekom'la stat ismi anlaşması sona erecek olan G.Saray'ın dünyaca ünlü teknoloji devi Xiaomi ile görüştüğüne dair iddialar büyük ses getirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili "Stadın yeni ismi 'Ali Xiaomi Yen' olsun" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.