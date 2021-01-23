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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    ’da 'ya yeni sözleşme yolda

    ’da altın sezonunu geçiren ’nın nikah tazeleme ihtimali yükseldi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimimz Galatasaray haberleri...

    Yeni sözleşme yolda
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak yıldız futbolcunun bu sezon gösterdiği müthiş performans nikah tazeleme ihtimalini yükseltmiş durumda. Yönetimin kısa süre içinde ile masaya oturacağı ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 gole imza atarken, 2 de asist yaptı.



    DERVİŞOĞLU İSTANBUL'DA
    İngiliz kulübü 'tan kiralık olarak transfer edilen dün 'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan milli futbolcu ardından da sezon sonuna kadar resmi imzayı atacak. Halil'in babası , "Satın alma opsiyonu yok. Ancak Halil iyi oynarsa onu bırakmaz" diye konuştu.



    STADIN YENİ İSMİ ALİ XIAOMI YEN
    Türk Telekom'la stat ismi anlaşması sona erecek olan G.Saray'ın dünyaca ünlü teknoloji devi ile görüştüğüne dair iddialar büyük ses getirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili "Stadın yeni ismi 'Ali Xiaomi Yen' olsun" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.



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    Haberler Spor Galatasaray’da Younes Belhanda'ya yeni sözleşme yolda