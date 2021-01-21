Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.01.2021 18:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 21:10
    ABONE OL

    Sivas'ta kazanan yok! Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı (Sivasspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU ÖZET)

    'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Yiğido, 18. dakikada Yatabare ile öne geçerken Kanarya 45+1. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi. Geri kalan kısımda da gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Böylelikle Fenerbahçe puanını 39'a çıkararak lider 'ın 2 puan gerisinde yer akldı.

    Fenerbahçe, Sivas engeline takıldı!

    Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta, Enner Valencia'nın ayağından bulduğu golle mücadeleden beraberlikle ayrıldı.



    Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer aldı. Sivasspor ise puanını 24'e yükseltti.

    Sivasspor, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

    SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN



    MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
    2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

    18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



        39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

        Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



        İKİNCİ YARI
        48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top, ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

        68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

        76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.



        80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır, topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda, top auta çıktı.

        90+1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

        Mücadele, 1-1 tamamlandı.



            DEMİR GRUP SİVASSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 1

            Stat: Yeni 4 Eylül

            Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

            Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın (Dk. 82 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 82 Goiano), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Kayode), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

            Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Caner Erkin), Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam (Dk. 65 Sosa)

            Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

            Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye, Dk. 79 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Sivas'ta kazanan yok! Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı (Sivasspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU ÖZET)