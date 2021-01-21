Sivas'ta kazanan yok! Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı (Sivasspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta, Enner Valencia'nın ayağından bulduğu golle mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer aldı. Sivasspor ise puanını 24'e yükseltti.
Sivasspor, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.