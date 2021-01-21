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    • Spor
    • 21.01.2021 Gazete
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    Ayağı kırılan 'ün doktoru müjdeyi verdi: 'e yetişecek

    ile oynanan maçta ayak bileği kırılan lu dün ’a geldi. Genç yıldızı daha önce ’da ameliyat eden Doktoru türk umut verici açıklamalarda bulundu. Şentürk, “Bu kırık oyuncunun futbol yaşantısını etkileyecek bir durum değil” dedi.

    Euro 2021'e yetişecek

    ile oynanan maçta ayak bileği kırılan lu dün 'a geldi. Genç yıldızı daha önce 'da ameliyat eden Doktoru türk umut verici açıklamalarda bulundu.

    Şentürk, "Bu kırık oyuncunun futbol yaşantısını etkileyecek bir durum değil" dedi.

    KIRIK FİBULA KEMİĞİNDE
    Kırığın ekleminin dışındaki bir kemikte kırık meydana geldiğini belirten Şentürk, " mayısta başlayacak. Abdülkadir'in iyileşmesi ise nisanda tamamlanır. Antrenman eksikliği olacak ama bu konudaki kararı Direktörü verecektir" ifadesini kullandı.

    AMELİYAT İÇİN TARİH BELLİ DEĞİL
    Doktor Ufuk Şentürk, "Ameliyat tarihinin belli olması için biraz süreye ihtiyaç var. Bölgedeki şişliğin inmesi gerekiyor. İstanbul'da bir hastanede ameliyatı yapacağız" dedi.

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    Haberler Spor Ayağı kırılan Abdülkadir Ömür'ün doktoru müjdeyi verdi: Euro 2021'e yetişecek