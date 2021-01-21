Konya ile oynanan maçta ayak bileği kırılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür dün İstanbul'a geldi. Genç yıldızı daha önce Almanya'da ameliyat eden A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk umut verici açıklamalarda bulundu.

Şentürk, "Bu kırık oyuncunun futbol yaşantısını etkileyecek bir durum değil" dedi.

KIRIK FİBULA KEMİĞİNDE

Kırığın fibula ayak ekleminin dışındaki bir kemikte kırık meydana geldiğini belirten Şentürk, "Euro 2021 kampı mayısta başlayacak. Abdülkadir'in iyileşmesi ise nisanda tamamlanır. Antrenman eksikliği olacak ama bu konudaki kararı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş verecektir" ifadesini kullandı.

AMELİYAT İÇİN TARİH BELLİ DEĞİL

Doktor Ufuk Şentürk, "Ameliyat tarihinin belli olması için biraz süreye ihtiyaç var. Bölgedeki şişliğin inmesi gerekiyor. İstanbul'da bir hastanede ameliyatı yapacağız" dedi.