





DERBİYE ÇAKIR DAMGASI!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta hakem Cüneyt Çakır'ın kararları çok konuşuldu. Galatasaray, 58'de Diagne'ye çıkan kırmızının haksız olduğunu savunurken, Rosier'in ilk yarıda ikinci sarıdan atılması gerektiğini savundu. Ayrıca G.Saray cephesi Çakır'a ilk yarıda bir pozisyonda avantajı kestiği için uzun süre itirazda bulundu.







Beşiktaşlılar ise 14. dakikada Arda'nın Josef'e yaptığı faulde kırmızı görmesini bekledi, Çakır ise 'sarı kart' verdi. Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanan dev derbi kararları sosyal medyada tartışma yarattı. İki takımın taraftarları da Çakır'ın maçtaki kararlarından memnun kalmadı.







GÜNDEME OTURDU!

Cüneyt Çakır, derbideki kararları ile eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyanın 1 numaralı gündemi oldu.



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