Beşiktaş yoluna doludizgin devam ediyor... Derbide Galatasaray'ı 2-0 devirerek çıkışını sürdüren ve de zirvedeki yerini koruyan Siyah-Beyazlılar, son dönemdeki performansıyla da parmak ısırttı. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın 9'unu kazandı. Bu süreçte 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
DERBİ USTASI SERGEN YALÇIN...
Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra ise oynanan 4 derbide hiç mağlup olmadı. Yalçın ile G.Saray'a karşı 1 galibiyet ve 1 beraberilk alan Kartal, Fenerbahçe'yi ise 2 kez yendi.
ŞAMPİYONLUĞUN AYAK SESLERİ
Beşiktaş taraftarı oynanan güzel futbol ve alınan başarılı sonuçlar sonrası iyice havaya girdi. Siyah-Beyazlı takım ile ilgili taraftarlar, "Bu oyun şampiyonluğun ayak sesleri" "Bizi kimse durduramaz" yorumunu yaptı.
KARTAL'IN DİNAMOSU DE SOUZA
Galatasaray maçında orta alanda büyük bir mücadele veren Josef de Souza attığı golle maçın kahramanı oldu. Sahadaki hırsı ve azmi ile Brezilyalı gönüllerde taht kurdu.
821 GÜN SONRA GOL ATTI
Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Josef de Souza, 821 gün sonra gol sevinci yaşadı. Suskunluğunu bitirdi.
BENİ DUYGULANDIRDILAR
Beşiktaş'ın hocası Yalçın, derbi galibiyeti sonrası, "Çocuklara teşekkür ediyorum. Soyunma odasında biraz beni duygulandırdılar" dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası, oyuncularından övgü ile bahsetti. Soyuna odasında müthiş bir atmosfer olduğunu söyleyen Yalçın, "Çocuklara teşekkür ediyorum. Soyunma odasında biraz beni duygulandırdılar" dedi. Yalçın ayrıca" Galip gelerek hem rakibimizle puan farkını artırdır. Hem de moral ve motivasyon kazandık" ifadelerini kullandı.
MAÇ SONU ZAFER POZU
Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları, Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında büyük bir coşku yaşadı. Siyah-Beyazlılar, sevinç yumağı oluşturdu ve zafer pozu vererek bu anı ölümsüzleştirdi.
DERBİYE ÇAKIR DAMGASI!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta hakem Cüneyt Çakır'ın kararları çok konuşuldu. Galatasaray, 58'de Diagne'ye çıkan kırmızının haksız olduğunu savunurken, Rosier'in ilk yarıda ikinci sarıdan atılması gerektiğini savundu. Ayrıca G.Saray cephesi Çakır'a ilk yarıda bir pozisyonda avantajı kestiği için uzun süre itirazda bulundu.
Beşiktaşlılar ise 14. dakikada Arda'nın Josef'e yaptığı faulde kırmızı görmesini bekledi, Çakır ise 'sarı kart' verdi. Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanan dev derbi kararları sosyal medyada tartışma yarattı. İki takımın taraftarları da Çakır'ın maçtaki kararlarından memnun kalmadı.
GÜNDEME OTURDU!
Cüneyt Çakır, derbideki kararları ile eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyanın 1 numaralı gündemi oldu.