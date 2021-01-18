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    • Spor
    • 18.01.2021 Gazete
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    Malatya’dan Rize’ye farklı tarife

    'in 19. haftasında , ilk yarıyı 1-0 geride tamamladığı maçta sahasında 'u 4-1 yendi.

    Malatya’dan Rize’ye farklı tarife
    Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladığı maçta sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi. Konuk ekip 30'da Skoda'nın penaltısıyla öne geçse de 2. yarıda Malatya fırtınası esti. 46 ve 50 Kubilay'ın golleriyle ne geçen Malatyaspor, 61'de Umut Bulut'un klas golüyle rahatladı. 74. dakikada Mustafa Eskihellaç maçın skorunu ilan eden golü kaydetti: 4-1.

    HATAY DOLUDİZGİN
    Süper Lig'in flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekip Hatay'a 3 puan getiren golleri 47. dakikada Muhammet Özkal (kendi kalesine) ve 78. dakikada penaltıdan Diouf attı. Atakaş Hatayspor'da Billong 84. dakikada 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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