Malatya’dan Rize’ye farklı tarife

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haftasındailk yarıyıgeride tamamladığı maçta sahasında Çyendi. Konuk ekippenaltısıyla öne geçse deyarıdafırtınası esti.golleriyle ne geçenklas golüyle rahatladı.dakikadamaçın skorunu ilan eden golü kaydetti:flaş ekiplerinden, alt sıralardan kurtulmak isteyendeplasmandamağlup etti. Konuk ekippuan getiren golleridakikadadakikada penaltıdanattı.dakikadasarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.