Derbide zafer Kartal'ın... Siyah- Beyazlılar, 2021'in ilk derbisinde Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-0 yenerek hem liderliğini sürdürdü hem de ezeli rakibiyle farkı 5 puana çıkardı. 20. dakikada Vida'dan vücut çalımı ile sıyrılan Diagne'in şutu üstten auta gitti.
ATİBA GOLE GİDERKEN ÇIKARDI
33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
LARİN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı. 58'de Diagne kırmızı gördü ve Cimbom 10 kişi kaldı.
KİLİDİ JOSEF DE SOUZA AÇTI
79. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Rıdvan'ın asistinde Josef de Souza sahneye çıktı ve Beşiktaş derbide 1-0 öne geçti. 90+1'de N'Koudou golü attı ve Kartal 2-0 kazandı.
DERBİDE YÜZÜ YİNE GÜLMEDİ
Cimbom'un derbilerde kötü performansı devam ediyor. Dün Beşiktaş'a yenilen Sarı-Kırmızılılar son 22 derbide 9. mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray bu maçlarda sadece 3 kez kazanabilirken, ezeli rakipleriyle 10 kez berabere kaldı.
ATİBA GOLE GİDERKEN ÇIKARDI
33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
LARİN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı. 58'de Diagne kırmızı gördü ve Cimbom 10 kişi kaldı.
KİLİDİ JOSEF DE SOUZA AÇTI
79. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Rıdvan'ın asistinde Josef de Souza sahneye çıktı ve Beşiktaş derbide 1-0 öne geçti. 90+1'de N'Koudou golü attı ve Kartal 2-0 kazandı.
DERBİDE YÜZÜ YİNE GÜLMEDİ
Cimbom'un derbilerde kötü performansı devam ediyor. Dün Beşiktaş'a yenilen Sarı-Kırmızılılar son 22 derbide 9. mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray bu maçlarda sadece 3 kez kazanabilirken, ezeli rakipleriyle 10 kez berabere kaldı.