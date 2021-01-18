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    • Spor
    • 18.01.2021 Gazete
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    Aslan avcısı! , 'ı iki golle yıktı

    Kısır geçen derbide dengeleri Mbaye ’nin 58. dakikada atılması değiştirdi. ve N’Koudou’nun golleri Kara 'a 3 puanı getirdi.

    Aslan avcısı
    Derbide zafer 'ın... Siyah- Beyazlılar, 2021'in ilk derbisinde 'ta 2-0 yenerek hem liderliğini sürdürdü hem de ezeli rakibiyle farkı 5 puana çıkardı. 20. dakikada 'dan vücut çalımı ile sıyrılan 'in şutu üstten auta gitti.

    ATİBA GOLE GİDERKEN ÇIKARDI
    33. dakikada 'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan , meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

    LARİN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
    35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı. 58'de Diagne kırmızı gördü ve 10 kişi kaldı.

    KİLİDİ JOSEF DE SOUZA AÇTI
    79. dakikada aradığı golü buldu. Rıdvan'ın asistinde sahneye çıktı ve Beşiktaş derbide 1-0 öne geçti. 90+1'de N'Koudou golü attı ve Kartal 2-0 kazandı.



    DERBİDE YÜZÜ YİNE GÜLMEDİ
    Cimbom'un derbilerde kötü performansı devam ediyor. Dün Beşiktaş'a yenilen Sarı-Kırmızılılar son 22 derbide 9. mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray bu maçlarda sadece 3 kez kazanabilirken, ezeli rakipleriyle 10 kez berabere kaldı.

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