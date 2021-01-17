Trabzonspor Antalya'da puanı son saniyede kurtardı. Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası büyük çıkış yakalayan ve zirveye doğru tırmanmaya başlayan Bordo-Mavililer, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzon 11. dakikada penaltı kazandı.
BOFFİN SOLUNA YATIP KURTARDI
Ancak Ekuban'ın penaltısını kaleci Boffin soluna yatarak kurtardı. 25. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağdan güzel ortasına Amilton arka direkte kafayı vurdu: 1-0.
MAÇ ADETA TEK KALEYE DÖNDÜ
33. dakikada ikinci sarı kartını gören Adem Gülüm kırmızı kart gördü ve Antalyaspor 10 kişi kaldı. 2. yarı oyunu tek kaleye çeviren Trabzon, 90+5. dakikada Afobe'nin golüyle 1 puanı kaptı.
TRABZON'DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR GELDİ
Antalyaspor karşısında Trabzonspor, 636 pas ve %90 pas isabet oranı ile sezon rekoru kırdı. Bordo-Mavililer ayrıca 17 şut ve 40 orta ile de bu sezonki en yüksek rakamlarına ulaştı. Ancak Fırtına, buna rağmen sahada iki puan bıraktı.
KADER ANI 90+4. DAKİKA
90+4'te Uğurcan gol aramak için rakip kaleye gitti. Topu alan Antalyalı Gökdeniz orta sahadan boş kaleye golü atamadı. Dönen topta Afobe skoru 1-1 yaptı.
TRABZON'DAN PENALTI İSYANI
Trabzonsporlular, Antalyaspor maçının 81. dakikasında Yusuf Sarı'nın Eren Albayrak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede ikinci penaltıyı bekledi. Hakem Ali Palabıyık ise oyunu devam ettirdi. Trabzonlu oyuncuların Palabıyık'a pozisyonu VAR'da izlemesi yönündeki yoğun itirazlarına rağmen hakem, monitöre gitmedi. Ali Palabıyık'ın pozisyonla ilgili verdiği karar büyük tartışma yarattı. Taraftarlar bu karara isyan etti.
1 PUANLA YETİNMEYİZ
Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Antalya beraberliği sonrası, "1 puanla yetinmeyiz. Bu maçtaki hatalardan ders alacağız" dedi.