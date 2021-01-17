TRABZON'DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR GELDİ

Antalyaspor karşısında Trabzonspor, 636 pas ve %90 pas isabet oranı ile sezon rekoru kırdı. Bordo-Mavililer ayrıca 17 şut ve 40 orta ile de bu sezonki en yüksek rakamlarına ulaştı. Ancak Fırtına, buna rağmen sahada iki puan bıraktı.