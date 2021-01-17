İŞTE TRANSFERİN BELGESİ

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferini ima ederek Tarkan'ın "Gül döktüm yollarına" adlı şarkısının "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaştı. Devamında "Gel beraber Mesut olalım" şeklinde ilerleyen şarkıdan bir kesit paylaşılması sonrası Mesut Özil de bu tweeti alıntılıyarak Sarı-Lacivert kalpler ve kum saati emojisi ile paylaştı. Fenerbahçe-Mesut Özil transferi belgesi ile kanıtlandı.