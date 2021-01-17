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    • Spor
    • 17.01.2021 Gazete
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    ile fesih görüşmelerinde anlaşma sağladı! Mesut Özil'in Fener'den alacağı ücret de belli oldu

    transferinde mutlu son. ile sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlayan Mesut Özil, yarın ’da olacak. Başkanı ’un Arsenal yetkilileri ile yaptığı toplantı sonrası Mesut Özil’in problemi çözüldü. İşte Mesut Özil'in alacağı ücret.

    Mesut Özil Fener'de

    Mesut Özil transferinde mutlu son. Arsenal ile sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlayan Mesut Özil, yarın İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Arsenal yetkilileri ile yaptığı toplantı sonrası Mesut Özil'in alacak problemi çözüldü.

    YILDA 5 MİLYON EURO ALACAK
    Arsenal'den 8 milyon Euro'luk alacağının 3 milyonluk kısmını bırakan Mesut kalan 5 milyonu 6 taksitte alacak. F.Bahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Özil yılda 5 milyon Euro kazanacak.

    SPONSORLAR DEVREDE OLACAK
    Mesut Özil, Sarı- Lacivertli kulüpten ayrıca 5 milyon Euro imza parası alacağı da öğrenildi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'den kazanacağı paranın önemli bir kısmı sponsorlardan karşılanacak.

    BAŞKANIN ÖZEL UÇAĞI İLE GELİYOR
    Koç ailesine ait olan KOÇ1 uçağı ile Londra'dan yola çıkıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi beklenen 32 yaşındaki yıldızın yanında Başkan Ali Koç'un da olması bekleniyor.

    İŞTE TRANSFERİN BELGESİ
    Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferini ima ederek Tarkan'ın "Gül döktüm yollarına" adlı şarkısının "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaştı. Devamında "Gel beraber Mesut olalım" şeklinde ilerleyen şarkıdan bir kesit paylaşılması sonrası Mesut Özil de bu tweeti alıntılıyarak Sarı-Lacivert kalpler ve kum saati emojisi ile paylaştı. Fenerbahçe-Mesut Özil transferi belgesi ile kanıtlandı.

    KISIKLI'DA TADiLAT GÜNLERi
    Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Mesut Özil'in Kısıklı'da satın aldığı villasındaki çalışmalar çalışmalar son hızıyla sürüyor. Bir mühendislik firması, "Mesut ÖZİL, Çamlıca Kısıklı Villa projesi, Zemin Etüt Raporu Arazi Çalışmaları" notuyla bazı fotoğraflar paylaştı.

    TARAFTARLAR MESUT'U BEKLİYOR
    Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in transferini bitirmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarları heyecan sardı. Özil'in Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap vermesi taraftarları daha da heyecanlandırırken, yıldız futbolcu için karşılama organizasyonu hazırlıklarına başlandı.
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