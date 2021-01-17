Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Galatasaray derbisinin dışında 2 maç daha oynanacak. 13.30'da Denizli, Hatay'ı konuk edecek. 16.00'da ise Yeni Malatya- Çaykur Rize karşılaşması var.
AVRUPA BURSA'YI İZLİYOR
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Şu anda sadece Bursa, Türkiye değil bütün Avrupa Bursaspor'u takip ediyor. Bu anlamda çok değerli bir takımız" açıklamasını yaptı.
EFELER BİLETİ KAPTI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Kuzey Makedonya'ya 3-1 yenildi. Milliler grubu lider bitirerek şampiyonaya katılma hakkı elde etti
GAZİANTEP'İN ZİRVE İNADI
Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica'sız çıktığı ilk lig maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
KENDİ KALESİNE!
Kırmızı-Siyahlılar böylece maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Maçın 31. dakikasında Kvrzic'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 61. dakikada Kolovetsios sahneye çıktı ve Kayseri eşitliği yakaladı: 1-1.
HATA YAPMADI
Maçın 77. dakikasında Gaziantep FK penaltı kazandı. Sezonun en başarılı isimlerinden Maxim beyaz noktada hata yapmadı ve takımını öne geçirdi: 2-1. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Gaziantep puanını 34'e yükseltti.
GÖZTEPE BASKIN YAPTI
Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın maçında Göztepe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Son 3 maçını da kaybeden ve hafta içinde teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran konuk ekip Zulj (2) ve Milojevic'in golleriyle güldü. Konya'ya Cikallesli ve Hadziahmetovic'in golleri yetmedi.
GALATASARAY POTADA ÇOK MEMNUN
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan OGM Ormanspor soyunma odasına 55-39 önde girdi. 3. çeyrekle beraber savunmasını çok sertleştiren Galatasaray son 10 dakika öncesi farkı 9 sayıya kadar indirmeyi başardı: 64-73. Son çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koyan Sarı-Kırmızılılar yeni cocah'u Ekrem Memnun'la ilk maçını kazandı. Afyon Belediye-Aliağa: 94-76, Büyükçekmece-Tofaş: 75-88.
CHELSEA 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
Premier Lig'de 18. hafta maçında Chelsea deplasmanda Fulhan'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Chelsea'ye 3 puanı getiren tek golü 78'de Mount kaydetti. Fulham'da 44'te Robinson kırmızı kart gördü. Chelsea Puanını 29'a yükseltti. Fulham 12 puanda kaldı.
FENER'İN KONUĞU KARTAL
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe 13.30'da Beşiktaş'ı konuk edecek.
FİLİP NOVAK ZAMANA KARŞI!
Novak'ın sakatlığı büyük oranda geçti. Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Gelen bilgilere göre Novak'ın bu maçta oynaması zor. Sivas maçına ise yetişmesi bekleniyor.
TAKIMIM İÇİN HER YERDE OYNARIM
Ankaragücü maçında sol bekte oynaması beklenen Sadık Çiftpınar, "Mevki ayrımı yapmam. İhtiyaç duyulan her mevkide forma giyerim, elimden geleni yaparım" diye konuştu.
ATTILA SZALAI İSTANBUL'DA
Fenerbahçe Attila Szalai'ye kavuştu... Sarı-Lacivertliler'in Güney Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından transfer ettiği Macar savunma oyuncusu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı 22 yaşındaki stoperin bugün detaylı bir sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Attila Szalai için kulübüne 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyeceği, oyuncunun da yıllık 750 bin Euro ücret alacağı iddia ediliyor.
MAME THİAM YİNE BANKO
Erol Bulut santrfor mevkinde Mame Thiam'dan vazgeçmiyor. Golcülüğünün yanında pas özelliği ve defansif katkısı da olan Thiam yarın yine ilk 11'de.
PEROTTİ VE DİRAR İÇİN AYRILIK VAKTİ
Sezonu kapatma ihtimali olan Perotti ile birlikte Başakşehir'in talip olduğu Dirar'ın hafta içinde ayrılması bekleniyor. Ademi ile Lemos'un başka takıma kiralanması gündemde.
CEDİ OSMAN'DAN 25 SAYILIK ŞOV
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks'i 106-103 yendikleri maçta 25 sayı kaydetti. Cedi ayrıca 5 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı.
PARALARINI ALAMAYAN FUTBOLCULARDAN BOYKOT!
Süper Lig'de bugün Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Yukatel Denizlispor'da mücadeleye saatler kala büyük bir kriz çıktı… Mali sıkıntıların yaşandığı Yeşil-Siyahlılar'da paralarını alamayan futbolcular son antrenmanı boykot etti… Yöneticiler sonrasında maddi krizi çözdü.