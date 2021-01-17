Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ATTILA SZALAI İSTANBUL'DA



Fenerbahçe Attila Szalai'ye kavuştu... Sarı-Lacivertliler'in Güney Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından transfer ettiği Macar savunma oyuncusu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı 22 yaşındaki stoperin bugün detaylı bir sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Attila Szalai için kulübüne 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyeceği, oyuncunun da yıllık 750 bin Euro ücret alacağı iddia ediliyor.