Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için 4 yıllık anlaşma sağladığı Bright Samuel Osayi'in hemen takıma katılması için girişimde bulundu.

Uzun lig ve kupa maratonunda sakatlık ve cezaların da hesaba katılmasıyla Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusuna ihtiyaç duyulacağını düşünen Fenerbahçeli kurmaylar hem fubolcuyla hem de kulübü Queens Park Rangers ile temasa geçti.

Samuel Osayi'nin de çubuklu formayı hemen giymek istediği ve İngiliz yöneticileri ilettiği de gelen haberler arasında. Eğer QPR'lı yöneticiler bunu kabul ederse Bright Osayi önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelecek ve sözleşme 4,5 yıl olarak revize edilecek.

F.Bahçe, sözleşmesi haziranda sona erecek oyuncu için bonservis ödemeyecekti. Osayi hemen takıma katılırsa Fener yönetiminin yine bonservis ödeme planı bulunmuyor. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun 6 aylık ücretini Sarı-Lacivertli kulüp karşılayacak.