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    • Spor
    • 17.01.2021 Gazete
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    bahçe ai’ynin takıma hemen katılması için girişimde bulundu

    bahçe, önümüzdeki sezon için 4 yıllık anlaşma sağladığı Bright ’in hemen takıma katılması için girişimde bulundu. Uzun lig ve kupa maratonunda sakatlık ve cezaların da hesaba katılmasıyla asıllı İngiliz kanat oyuncusuna ihtiyaç duyulacağını düşünen li kurmaylar hem fubolcuyla hem de kulübü ile temasa geçti.

    Hemen gel Samuel

    bahçe, önümüzdeki sezon için 4 yıllık anlaşma sağladığı Bright 'in hemen takıma katılması için girişimde bulundu.

    Uzun lig ve kupa maratonunda sakatlık ve cezaların da hesaba katılmasıyla asıllı İngiliz kanat oyuncusuna ihtiyaç duyulacağını düşünen li kurmaylar hem fubolcuyla hem de kulübü ile temasa geçti.

    Samuel Osayi'nin de çubuklu formayı hemen giymek istediği ve İngiliz yöneticileri ilettiği de gelen haberler arasında. Eğer QPR'lı yöneticiler bunu kabul ederse önümüzdeki hafta içinde 'a gelecek ve sözleşme 4,5 yıl olarak revize edilecek.

    F.Bahçe, sözleşmesi haziranda sona erecek oyuncu için bonservis ödemeyecekti. Osayi hemen takıma katılırsa Fener yönetiminin yine bonservis ödeme planı bulunmuyor. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun 6 aylık ücretini kulüp karşılayacak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Samuel Osai’ynin takıma hemen katılması için girişimde bulundu