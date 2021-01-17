Süper Lig'de çok sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Başakşehir bu kez de Sivasspor'a takıldı. Geçen hafta Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan Turuncu-Lacivertliler 18 haftada 31. puan kaybını yaşadı. 38. dakikada Başakşehid çift vuruş kazandı. Daniel Aleksic çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

DEMBA BA'NIN GOLÜ İPTAL



4 dakika sonra Sivas beraberliği yakaladı. Savunmadan çıkarken yapılan büyük hatayı son haftaların formda ismi Hakan Arlan affetmedi: 1-1. 2. yarı kar yağışının etkisiyle iki takım da çok zorlandı. 84'te Demba Ba'nın golü faul gereçkesiyle iptal edilince maç 1-1 bitti.

KAR YAĞIŞI ÇOK ZORLADI



Maçın başlamasıyla birlikte etkisini artıran kar yağışı iki takımı çok zorladı. Hakem Alper Ulusoy sık sık maçı durdurarak çizgilerin yeniden çekilmesini istedi.