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    • Spor
    • 17.01.2021 Gazete
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    spor’a takıldı! 18 haftada 31. puan kaybı

    'in 19. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede , sahasında Demir Grup spor ile 1-1 berabere kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle futbolcular görmek zorluk çekerken Ev sahibi ekibin golünü kaydetti. Konuk ekibin golünü ise attı.

    Mehter takımı!

    Süper Lig'de çok sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon bu kez de spor'a takıldı. Geçen hafta galibiyeti ile moral bulan Turuncu-Lacivertliler 18 haftada 31. puan kaybını yaşadı. 38. dakikada çift vuruş kazandı. çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

    DEMBA BA'NIN GOLÜ İPTAL


    4 dakika sonra Sivas beraberliği yakaladı. Savunmadan çıkarken yapılan büyük hatayı son haftaların formda ismi affetmedi: 1-1. 2. yarı kar yağışının etkisiyle iki takım da çok zorlandı. 84'te 'nın golü faul gereçkesiyle iptal edilince maç 1-1 bitti.

    KAR YAĞIŞI ÇOK ZORLADI


    Maçın başlamasıyla birlikte etkisini artıran kar yağışı iki takımı çok zorladı. Hakem sık sık maçı durdurarak çizgilerin yeniden çekilmesini istedi.

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    Haberler Spor Başakşehir Sivasspor’a takıldı! 18 haftada 31. puan kaybı