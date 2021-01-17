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    • 17.01.2021 20:57
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    • 17.01.2021 20:57
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    yorumcusu 'ndan - maçı yorumu: Gole kadar bu işkenceyi çekeceğiz

    yorumcusu , Devre Arası programında - derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu. "Gole kadar bu işkenceyi çekeceğiz. Futbol oynanmıyor." yorumunda bulundu.

    yorumcusu , Devre Arası programında - derbisinin ilk yarısını değerlendirdi.

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    Toroğlu'nun ilk yarı değerlendirmesi şöyle;

    "Gole kadar bu işkenceyi çekeceğiz. Futbol oynanmıyor. Ya şunu söyleyeyim bir defa. Bu kadar kar yağışı bu kadar bilmem ne filandan sonra. bu zemini kim hazırladıysa tebrik ederim. Bir defa zemin bu şartlarda Türkiye'deki çok zeminden iyi. Kimin emeği varsa helal olsun. Bu şartlarda diyorum.

    Şöyle bir bakıyorum. İki takımda böyle indirme bindirme, pozisyon, ver kaç yok. Larin'in yüzde yüz poziyonu var. İnanılmaz kaçırdı. Marcao 35 metreden kaleciye pas yaptı. Marcao'da 20 metreden yakaladı götürdü sürdü kaçırdı. Onun haricinde Cüneyt'in kestiği bir Galatasaray hücumu var. Rakibe sarı kart göstermek için bayağı tehlikeli bir poziyonu kesti.2 tane daha var. Benim gördüğüm kadarıyla iki yardımcı alakasız foul verdiler."

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    Haberler Spor A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Galatasaray maçı yorumu: Gole kadar bu işkenceyi çekeceğiz