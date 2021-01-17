A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk yarısını değerlendirdi.

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Toroğlu'nun ilk yarı değerlendirmesi şöyle;

"Gole kadar bu işkenceyi çekeceğiz. Futbol oynanmıyor. Ya şunu söyleyeyim bir defa. Bu kadar kar yağışı bu kadar bilmem ne filandan sonra. bu zemini kim hazırladıysa tebrik ederim. Bir defa zemin bu şartlarda Türkiye'deki çok zeminden iyi. Kimin emeği varsa helal olsun. Bu şartlarda diyorum.

Şöyle bir bakıyorum. İki takımda böyle indirme bindirme, pozisyon, ver kaç yok. Larin'in yüzde yüz poziyonu var. İnanılmaz kaçırdı. Marcao 35 metreden kaleciye pas yaptı. Marcao'da 20 metreden yakaladı götürdü sürdü kaçırdı. Onun haricinde Cüneyt'in kestiği bir Galatasaray hücumu var. Rakibe sarı kart göstermek için bayağı tehlikeli bir poziyonu kesti.2 tane daha var. Benim gördüğüm kadarıyla iki yardımcı alakasız foul verdiler."