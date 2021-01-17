Süper Lig'de haftanın maçında lider Beşiktaş ve Galatasaray bu akşam Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak 2021 yılının ilk derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kartal 18. haftaya 35 puanla zirvede girerken, 3. sıradaki Cimbom'un 33 puanı var.

Dev maçtan çıkacak sonuç şampiyonluk yarışına direkt olarak etki edecek. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Welinton'un dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı süren Falcao ile kaza geçiren Omar forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Fernando Muslera'nın ise uzun bir aradan sonra kadroda yer alması bekleniyor. İki takım bugüne kadar 347 kez kozlarını paylaştı. Cimbom 122 galibiyet elde ederken, Kartal 111 kez güldü. 114 maç ise berabere bitti.