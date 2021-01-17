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    • Spor
    • 17.01.2021 Gazete
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    2021’in ilk derbisinde ve karşı karşıya geliyor

    ’de haftanın maçında lider ve bu akşam Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak 2021 yılının ilk derbisinde düdük çalacak. Kartal 18. haftaya 35 puanla zirvede girerken, 3. sıradaki Cimbom’un 33 puanı var.

    Zirvede büyük çarpışma

    'de haftanın maçında lider ve bu akşam Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak 2021 yılının ilk derbisinde düdük çalacak. Kartal 18. haftaya 35 puanla zirvede girerken, 3. sıradaki Cimbom'un 33 puanı var.

    Dev maçtan çıkacak sonuç şampiyonluk yarışına direkt olarak etki edecek. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı 'un dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı süren ile kaza geçiren forma giyemeyecek.

    Sakatlığı geçen 'nın ise uzun bir aradan sonra kadroda yer alması bekleniyor. İki takım bugüne kadar 347 kez kozlarını paylaştı. Cimbom 122 galibiyet elde ederken, Kartal 111 kez güldü. 114 maç ise berabere bitti.

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    Haberler Spor 2021’in ilk derbisinde Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor