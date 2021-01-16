Kayseri’ye Hırvat golcü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İBRE KOİTA'YA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Hırvat santrfor Mario Mandzukic için büyük uğraş veren Siyah- Beyazlı yönetim tecrübeli golcünün Milan ile anlaşması sonrasında rotasını Kasımpaşalı Fode Koita'ya kırdı. Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ile bir araya geleceği ve transferi sonlandırmak için adım atacağı öğrenildi. Beşiktaş'a gelme konusunda çok istekli olduğu bilinen Koita'nın bonservisi için Kasımpaşa'dan kolaylık isteyeceği iddia edildi.