Kayseri’ye Hırvat golcü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kayserispor ara transfer döneminde kadroyu güçlendiriyor. İlk olarak stoper Uğur Demirok ile anlaşmaya varan Kayserispor, Hırvat forvet Antun Maglica'yı da renklerine bağladı.
BURSA EVİNDE GALİP
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Fethiye Belediyespor'u evinde 89-84 mağlup etti. Bursa'da Shayok, 24 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.
BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR
Süper Lig'de saat 13.30'da Konya, Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 16.00'da ise Başakşehir evinde Sivasspor'u konuk edecek... Aynı saatte Gaziantep FK ile Kayserispor kapışacak.
FENER'İN 100'Ü GÜLDÜ
Fenerbahçe Beko seriye bağladı. Sarı-Lacivertliler, THY Euroleague'in 20. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 100-74 yenerek üst üste 5. maçını kazandı. Sarı-lacivertli takım toplamda ise 10. galibiyetini aldı. Panathinaikos karşısında devreyi 48-34 önde kapattı. İkinci yarıda da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe parkeden 26 sayı farkla galip ayrıldı. Kanarya'da Guduric 18, Ulonovas ise 15 sayıyla alınan galibiyette önemli pay sahibi oldular.
TRABZON 3'TE 3 İÇİN ANTALYA'DA
Ligdeki son iki maçını kazanan Trabzonspor, bugün saat 19.00'da 3'te 3 için Antalyaspor'a konuk oluyor. Fırtına 3'te 3 yaparak bu sezon bir ilke imza atmak istiyor.
VİTOR HUGO GERİ DÖNÜYOR
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Vitor Hugo ilk 11'e dönüyor. Brezilyalı stoper bugün Edgar ile birlikte defansın ortasında görev yapacak
GÜMRÜK 3 ATTI 3 ALDI
Karagümrük, Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini Biglia (Pen) Ndao ve Sobiech kaydetti. G.Birliği'nin golü ise Piris'ten geldi. Gümrük, galibiyet serisini iki maça yükseltti.
OĞUZHAN 11'E GÖZ KIRPIYOR!
Beşiktaş'ta derbi 11'i yavaş yavaş şekilleniyor… Galatasaray karşısında sahaya süreceği ilk 11'e henüz tam olarak karar vermeyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, orta alanda Bernard Mensah'ın yerine Oğuzhan Özyakup'u görevlendirebilir. Tecrübeli oyuncunun bu sezon SüperLig'de 11 maçta 2 gol ve 2 asisti bulunuyor… Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın ise mücadeleye 11'de başlaması yüksek ihtimal gözüküyor. Kartal'da Sergen hoca bugün yapacağı son çalışmada 11'ini şekillendirecek.
STUTTGART VAZGEÇMİYOR!
Bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz'dan almanlar vazgeçemiyor... Stuttgart'ın genç sol bek için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı öğrenildi. Kartal'ın Alman kulübüne vereceği cevap merak ediliyor.
DOUGLAS ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Kartal'da bir türlü istenileni veremeyen ve gözden düşen sağ bek oyuncusu Douglas'ı ülkesinin takımlarından Vasco da Gama istiyor.
İBRE KOİTA'YA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Hırvat santrfor Mario Mandzukic için büyük uğraş veren Siyah- Beyazlı yönetim tecrübeli golcünün Milan ile anlaşması sonrasında rotasını Kasımpaşalı Fode Koita'ya kırdı. Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ile bir araya geleceği ve transferi sonlandırmak için adım atacağı öğrenildi. Beşiktaş'a gelme konusunda çok istekli olduğu bilinen Koita'nın bonservisi için Kasımpaşa'dan kolaylık isteyeceği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Siyah-Beyazlılar, dar alanda oyun ve kontrol idmanları sonrasında taktik çalıştı. Futbolcular bir hayli moralliydi.
FENERBAHÇE'DEN 'KIRMIZI' TEPKi
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçında futbolcuları Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında yaşanan pozisyonda oyuncularına kırmızı kart verilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, 'Tahrik dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzdeyken, PFDK ile Tahkim Kurulunun standartlarının takipçisi olacağız" denildi.
FENER KOŞUYOR İZLEYEN YORULUYOR
Ligde üst üste 4 galibiyet alan kupada da Kasımpaşa'yı eleyen Fenerbahçe'deki fiziksel yükseliş dikkat çekiyor. Teknik patron Erol Bulut, önceki gece "Erzurum'a 118, Alanya'ya karşı da 117.5 km. koştuk. Fiziksel açıdan yükselişimiz sonuçlara da yansıyor" açıklamasını yapmıştı.
SİNAN GÜMÜŞ'ÜN DİZ BAĞLARINDA GERİLME VAR
Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada Sinan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
İBRA EDiLMEME KARARI iPTAL EDiLDi
İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Denetleme Kurulunun 23 Mart 2019'daki olağan genel kurulda ibra edilmememe kararının iptaline hükmetti. Duruşmada, davalı G.Saray Kulübü avukatı, davacıların avukatları ile birtakım feri müdahillerin avukatları hazır bulundu.
DAKAR'DA ZAFER RED BULL'UN OLDU
Dakar Rallisi'nde şampiyon belli oldu. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışın otomobil kategorisinde rekortmen Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel mutlu sona ulaştı. Fransız pilot bu sonuçla kariyerinin 14. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişti.
YENİ MALATYASPOR'DA ACQUAH SEVİNCİ
Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 21 puan toplayan, 5 haftada ise galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor'da Acquah'ın sakatlığı geçti. Acquah takımla birlikte çalıştı.
ECZACIBAŞI VİTRA BOSKOVİC'LE YENİLEDİ
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, deneyimli pasör çaprazı Tijana Boskovic'in sözleşmesini uzattı. Takımda altıncı sezonunu geçiren kaptan Boskovic, "Takıma her şeyimi vermeye devam edeceğim ve daha büyük başarılar elde etmeye çalışacağım" dedi.
FORMSUZ LUYİNDAMA KIZAĞA ÇEKİLİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, derbide savunmanın göbeğinde Marcao ile Donk'a yer verecek. Eski formundan uzak olan Luyindama derbiye kulübede başlayacak.
DERBİ 11'İNİN 10'U BELLİ OLDU!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin kadtrosunu biri dışında belirledi. Sarı-Kırmızılı ekipte Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda ve Diagne'nin yeri garanti. Tecrübeli teknik adam, Emre Kılınç ile Oğulcan'dan birini 11'e dahil edecek.
FLORYA'DA YÜKSEK TEMPO
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. 1.5 saat süren çalışma yükse tempoda geçti. İdman taktik çift kale maç ile sona erdi.
DANİMARKA'DAN SULEMANA İDDİASI
Sol açık transferinde Ahmed Musa'ya odaklanan Fener için Danimarka'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-Lacivertliler'in Nordsjaelland formasını giyen Kamaldeen Sulemana ile ilgilendiği öne sürüldü. 18 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, Nordsjaelland'ın ise 10 milyon Euro istediği belirtildi. Sulemana 12 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
FENERBAHÇE DIAWARA'YI SORDU!
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Roma ile görüşerek Amadou Diawara'nın kiralama şartlarını sorduğunu yazdı. Schira, "Ancak Roma, Diawara'yı bırakmıyor" dedi.
MICHAEL SERI BENFICA'NIN GÜNDEMİNDE
İsmi yine Galatasaray ile anılan Jean Michael Seri, Benfica'nın transfer gündemine girdi. Portekiz basını, Benfica ile Fulham kulüplerinin transfer için masaya oturduğunu belirtti.
GUARDIOLA İSTEDİ CITY'YE GİDİYOR
TFF 1. Lig'de Bursaspor forması altında harika bir performans gösteren ve transferin gözdesi olan Ali Akman, İngiltere yolcusu. Başta 3 büyükler olmak üzere birçok kulüpten teklif alan 18 yaşındaki forvetin Manchester City'ye 'evet' dediği öğrenildi. Ali Akman'ın bu kararında, büyük hayranlık duyduğu Pep Guardiola'nın büyük rol oynadığı belirlendi. Bursaspor'un İngiliz devinden 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 istediği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Ali Akman sezon sonuna kadar Bursa'da kiralık olarak forma giyecek.
DRINKWATER KASIMPAŞA İÇİN İSTANBUL'DA
Kasımpaşa'nın Chelsea'den kiraladığı Danny Drinkwater dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu ardından sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.
SOKRATİS'İN ROTASI LIVERPOOL!
Uzun süredir Fener'in gündeminde yer alan Arsenal'li Sokratis'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daily Mail'in haberine göre Yunan stoper, Liverpool'dan teklif aldı. Sokratis'in teklife sıcak baktığı belirtildi.