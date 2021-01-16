Galatasaray yönetiminin göndermek istediği Radamel Falcao elde kaldı. Son olarak ABD ekibi Portland Timbers'ın Falcao'ya talip olduğu iddia edilirken, dün Timbers kulübü, Kolombiyalı golcü ile ilgilendikleri haberlerini yalanladı.
ABD DIŞI TEKLİFLERE KAPALI
Daha önce adı Inter Miami ile de anılan Falcao, ABD dışından gelen teklifleri değerlendirmiyor. ABD'den de resmi teklif almaması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.
1.5 AY DAHA FORMA GİYEMEYECEK
Falcao'nun 1.5 ay daha sakatlığının sürecek olması transferinin önüne ciddi bir engel koyuyor. Kolombiyalı sezonun ikinci yarısında G.Saray forması giyecek gibi duruyor.
MAAŞI BÜYÜK YÜK YARATIYOR
Galatasaray, yönetimi Falcao'nun yıllık 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için çözüm arıyor. Ancak Falcao'ya teklif olmaması yönetimin elini kolunu bağlıyor.
EN AZ 10 GÜN DAHA İSPANYA'DA
Falcao'nun tedavisine İspanya'da devam ediliyor. Kolombiyalı'nın 10 gün daha burada kalacağı öğrenildi. Tedavisinin başarısı transferini direkt olarak etkileyecek.