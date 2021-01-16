Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.01.2021 15:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2021 18:26
    ABONE OL

    Başakşehir ve yenişemedi | Başakşehir - Sicasspor maçı özet

    'in 19. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede , sahasında Demir Grup ile 1-1 berabere kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle futbolcular görmek zorluk çekerken Ev sahibi ekibin golünü Danijel Aleksic kaydetti. Konuk ekibin golünü ise Hakan Arslan attı.

    Başakşehir ve Sivasspor yenişemedi!

    'in 19. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem , müsabakanın 4. dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi. Maç, ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere bitti.

    Ev sahibi Başakşehir, 38'de Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçerken Konuk ekip Sivasspor 42'de Hakan Arslan ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.



    Bu sonuçla ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi son bulan , puanını 23 yaptı. 4 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor ise yine 23 puana ulaştı.

    MAÇIN ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    Stat: Başakşehir Fatih Terim

    Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

    Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)

    Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

    Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Başakşehir ve Sivasspor yenişemedi | Başakşehir - Sicasspor maçı özet