Başakşehir ve Sivasspor yenişemedi!

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, müsabakanın 4. dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi. Maç, ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere bitti.



Ev sahibi Başakşehir, 38'de Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçerken Konuk ekip Sivasspor 42'de Hakan Arslan ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.







Bu sonuçla ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Medipol Başakşehir, puanını 23 yaptı. 4 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor ise yine 23 puana ulaştı.



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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)