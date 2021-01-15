Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri! Türkiye Kupası çeyrek final - yarı final ne zaman?

Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final maçları için eşleşmeler belirlendi. Maçlar tek maç üzerinden oynanacak. İşte merakla beklenen Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri...
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!
Sivasspor - Antalyaspor
Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Başakşehir
Olası yarı final eşleşmeleri
Sivasspor - Antalyaspor / Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Başakşehir
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.