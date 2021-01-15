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    • 15.01.2021 14:57
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    çeyrek final eşleşmeleri! - yarı final ne zaman?

    çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçları için heyecan dorukta. Kupada çeyrek final ve yarı final maçları için eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eşleşmeleri çekilen kura sonucu açıklandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları!

    takvim.com.tr
    Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri! Türkiye Kupası çeyrek final - yarı final ne zaman?

    Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final maçları için eşleşmeler belirlendi. Maçlar tek maç üzerinden oynanacak. İşte merakla beklenen Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri...

    TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

    Sivasspor - Antalyaspor

    Galatasaray - Alanyaspor

    Konyaspor - Beşiktaş

    Fenerbahçe - Başakşehir

    Olası yarı final eşleşmeleri

    Sivasspor - Antalyaspor / Galatasaray - Alanyaspor

    Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Başakşehir

    TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

    Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.
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    Haberler Spor Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri! Türkiye Kupası çeyrek final - yarı final ne zaman?