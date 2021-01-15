Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri! Türkiye Kupası çeyrek final - yarı final ne zaman?

Olası yarı final eşleşmeleri

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TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.