Sakarya farka koştu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MİSLİ.COM 2. Lig'de dün 4 erteleme maçı oynandı.
Sonuçlar: Çorum FK- Amed: 2-2, Ankara Demirspor-İnegölspor: 0-0, Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1, Bayburt-Sakarya: 1-4.
HAJDARİC BOLUSPOR'DA
TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor, sezonun ikinci yarısında transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
G.BİRLİĞİ-KARAGÜMRÜK
Süper Lig'de 19. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Gençlerbirliği ile Karagümrük saat 19.00'da karşılaşacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
PEREZ AN MESELESİ
Trabzonspor Arjantinli yıldız Enzo Perez'de sona doğru yaklaşıyor. Oyuncuyla 1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varan Bordo- Mavililer, tecrübeli ismin River Plate kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Trabzonspor yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olan 34 yaşındaki oyuncunun bu transferin gerçekleşmesi için şartları oldukça zorladığı ve menajeriyle bir görüşme yaparak, "Gerekirse çıkış için alacaklarımdan feragat etmeye hazırım" ifadelerini de kullandığı öğrenildi.
BERAT TAKIMA KATILIYOR
Trabzon'un yeni transferi Berat Özdemir'in son iki Covid testi negatif çıktı. Genç yıldız bugün antrenmanlara başlayacak. Antalya kadrosunda olamaycak.
ANTALYA'YI YENERSEK YOLUMUZ AÇILIR!
Karagümrük ve Göztepe maçlarını kazanarak zirve için umutlanan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı gözüne Antalyaspor'u da kestirdi. Hafta sonu deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmek istediklerini oyuncularına anlatan deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmamız durumunda bize zirve yolu açılır. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" diye konuştu.
SÜMER ÖNCÜ VE GÜÇLÜ FİGÜRDÜ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Özkan Sümer için, "O Trabzonspor için öncü ve güçlü bir figürdü" dedi.
ALANYASPOR ÇEYREK FİNALDE
Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın 7. dakikasında Oltan ile öne geçen BB Erzurumspor, 14. dakikada Babacar ve 24. dakikada Caulker'in gollerine engel olamadı ve Alanyaspor devreye 2-1'lik üstünlükle girdi. Akdeniz ekibi ikinci yarıda da gollerine devam etti... 57. dakikada Babacar ile bir gol daha bulan Alanyaspor'da son sözü 77. dakikada Davidson söyledi. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Turuncu- Yeşilliler ligde aldığı başarılı sonuçlara kupada da devam etti.
GALATASARAY DERBİYE BİLENİYOR
Kupada Yeni Malatya'yı eleyerek moral bulan Galatasaray derbi hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Fatih Terim yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından top kapma çalışması yapıldı. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
DERBİDE SAĞ BEK LINNES'İN
Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine kilitlenen Galatasaray'da savunmanın sağında kimin oynayacağı soru işaretiydi. Gençlerbirliği maçında Şener'in sağ bekteki başarılı performansı dikkat çekse de Terim'in derbide Linnes'i kullanacağı ifade edildi.
FEGHOULI SEFERBERLİĞİ
Feghoulı'nin Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor. Ancak idman eksikliği teknik heyetin canını sıkıyor. Terim yine de Cezayirli oyuncuyu derbinin 2. yarısında kullanmayı düşünüyor.
GALATASARAY ORTA SAHAYA TAZE KAN ARIYOR
Orta sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray için yeniden Wilder Cartagena ismi gündeme geldi. Arjantin ekibi Godoy Cruz'dan ayrılmaya hazırlanan oyuncunun kariyerine Galatasaray formasıyla devam edebileceği iddia edildi. Peru basının iddiasına göre G.Saray, oyuncunun menajeriyle temas halinde. Ön libero mevkinde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Peru Milli Takımı'nda da oynuyor.
ELEŞTİRİLER HIRS KÜPÜNE ÇEVİRDİ!
Gollerine devam etmesine karşın tartışılan bir isim olan Diagne Beşiktaş derbisi öncesi adeta hırs küpüne döndü. Diagne, derbide performansıyla tartışmalara son vermek istiyor. Terim de oyuncuyla yakından ilgileniyor.
MANDZUKİC'E MİLAN TALİP
Kartal'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Mandzukic'in Milan'la görüşme yaptığı öğrenildi. 12 Ocak'ta Milan'lı yöneticilerle bir araya gelen Hırvat yıldızın görüşmesinin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin Beşiktaş Yönetimi'nde şok etkisi yaptığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
DERBİ PRİMİ İKİYE KATLANACAK
Beşiktaş'ta her galibiyete futbolcu başına 25 bin lira prim veriliyor. Galatasaray ile oynanacak olan maçta bu rakamın ikiye katlanmasının planlandığı ortaya çıktı.
DEV KARŞILAŞMA CÜNEYT ÇAKIR'IN
Beşiktaş- Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır bugüne kadar 8 kez Beşiktaş- G.Saray derbini yönetti. Bu maçların 5'ini G.Saray, 2'sini Beşiktaş kazandı.
ANADOLU EFES'TEN FARKLI TARİFE: 99-60
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi Khimki'yi evinde 99-60 yenerek üst üste 3. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı attığı 19 sayıyla gecenin yıldızı oldu.
F.BAHÇE BEKO PANA KARŞISINDA
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde bugün Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.
PEROTTİ'NİN YERİNE AHMED MUSA
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin sakatlığı sonrasında arayışlara başladı... Sarı-Lacivertli Yönetim sözleşme gereği yıldız oyuncunun sözleşmesini fesih etme hakkına sahip... Fenerbahçe, Perotti'nin şok sakatlığı sonrasında girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki isim ise Ahmed Musa... Bonservisi elinde olan oyuncuyla yakından ilgilenen Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla Galatasaray da yakından ilgileniyor. Fenerbahçe bu transferle bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Hem sol kanada takviye yapmayı hem de ezeli rakibine 'Gol' atmayı planlıyor.
KUPADA KURALAR ÇEKİLİYOR
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İstanbul'daki kura çekimine Antalya, Sivas, G.Saray, Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Fenerbahçe takımları katılacak.
ATTILA SZALAİ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un çok istediği stoper Attila Szalai için yeni gelişmeler yaşanıyor. 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Apollon Limassol yaptığı açıklamada, "Attila Szalai'yi isteyen tek kulüp Fenerbahçe. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi.