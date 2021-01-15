Sakarya farka koştu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

PEREZ AN MESELESİ



Trabzonspor Arjantinli yıldız Enzo Perez'de sona doğru yaklaşıyor. Oyuncuyla 1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varan Bordo- Mavililer, tecrübeli ismin River Plate kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Trabzonspor yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olan 34 yaşındaki oyuncunun bu transferin gerçekleşmesi için şartları oldukça zorladığı ve menajeriyle bir görüşme yaparak, "Gerekirse çıkış için alacaklarımdan feragat etmeye hazırım" ifadelerini de kullandığı öğrenildi.