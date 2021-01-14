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    • Spor
    • 14.01.2021 Gazete
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    spor eski yıldızı için atağa kalktı! sürprizi

    spor sürpriz bir transferde önemli mesafe kat etti. , ’nın 28 yaşındaki yıldızı ’ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. ’un hocası ’nın oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

    Yusuf Erdoğan sürprizi

    Trabzonspor sürpriz bir transferde önemli mesafe kat etti.

    Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'nın 28 yaşındaki yıldızı Yusuf Erdoğan'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'nın oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

    PEK SICAK BAKMIYORLAR

    Fırtına'dan Hüseyin Türkmen'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kasımpaşa Yusuf Erdoğan'ı bırakmak istemiyor. Ancak Trabzon'un ısrarı üzerine taraflar yine masaya oturdu.

    15 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

    Yusuf Erdoğan bu sezon Kasımpaşa'da 15 maçta 4 gol 3 asistlik performansı sergiledi. Sağ ve sol kanatta oynayabilen yıldız oyuncu özellikle hızıyla savunmaların korkulu rüyası.

    5 YIL TRABZON'DA OYNADI

    2013 ile 2017 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan sonrasında Bursaspor'a transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu 2019 yılında ise Bursaspor'dan Kasımpaşa'ya geçti.
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    Haberler Spor Trabzonspor eski yıldızı için atağa kalktı! Yusuf Erdoğan sürprizi