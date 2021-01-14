Trabzonspor sürpriz bir transferde önemli mesafe kat etti.
Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'nın 28 yaşındaki yıldızı Yusuf Erdoğan'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'nın oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
PEK SICAK BAKMIYORLAR
Fırtına'dan Hüseyin Türkmen'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kasımpaşa Yusuf Erdoğan'ı bırakmak istemiyor. Ancak Trabzon'un ısrarı üzerine taraflar yine masaya oturdu.
15 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST
Yusuf Erdoğan bu sezon Kasımpaşa'da 15 maçta 4 gol 3 asistlik performansı sergiledi. Sağ ve sol kanatta oynayabilen yıldız oyuncu özellikle hızıyla savunmaların korkulu rüyası.
5 YIL TRABZON'DA OYNADI
2013 ile 2017 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan sonrasında Bursaspor'a transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu 2019 yılında ise Bursaspor'dan Kasımpaşa'ya geçti.