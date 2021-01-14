Ailesini İstanbul'a gönderen Onyekuru'ya hafta sonuna kadar imza attırmayı planlayan yönetimin tüm planları bu gelişme sonrası alt üst oldu.

Monaco ile bir kez daha pazarlık masasına oturan Sarı-Kırmızılılar yeni bir anlaşma zemini arayacak.