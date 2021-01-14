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    • 14.01.2021 20:46
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    seçeneği karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Tek maç eleme usulüyle yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında kazanan takım çeyrek finalde olacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolsever mücadeleye dair detayları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Yeni Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasından hangi kulübün bir üst tura çıkacağı bugün belli oluyor. İşte ile me seçeneği...

    Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle!

    Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçı naklen takip etmek isteyenler maçın canlı yayını hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanacak takım, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmaya dair bilgileri merak eden futbolseverler Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte ATV canlı yayın ile Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle seçeneği

    ASpor CANLI YAYIN

    FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 14 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.

    İşte mücadeleye dair bilgiler;

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

    MİNİ ROTASYON

    Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında rotasyona gidecek. Ligde son dönemde fazla şans bulamayan Samatta, Cisse, Ferdi, Serdar gibi isimlerin bu akşam 11'de olmaları bekleniyor. Sakatlıkları süren Perotti, Novak, Tolga, Sosa ve Gökhan ise yine yok. Sosa ile Novak'ın ligdeki Ankaragücü maçına yetişecekleri öğrenildi.

    GÖKHAN KATILMADI

    Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.

    SÜPER LİG'DE 19. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

    Türkiye Futbol Federasyonu, 19. hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

    Süper Lig'in 19. haftasının hakemleri belli oldu. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek isimler şu şekilde:

    15 Ocak Cuma
    Gençlerbirliği-Karagümrük: Ali Şansalan

    16 Ocak Cumartesi
    İH Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
    M.Başakşehir-DG Sivasspor: Alper Ulusoy
    Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
    FT Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

    17 Ocak Pazar
    Y.Denizlispor-A.Hatayspor: Koray Gençerler
    Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
    Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

    18 Ocak Pazartesi
    Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
    Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler
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