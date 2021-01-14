Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçı naklen takip etmek isteyenler maçın canlı yayını hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanacak takım, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmaya dair bilgileri merak eden futbolseverler Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte ATV canlı yayın ile Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle seçeneği
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 14 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.
İşte mücadeleye dair bilgiler;
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic
MİNİ ROTASYON
Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında rotasyona gidecek. Ligde son dönemde fazla şans bulamayan Samatta, Cisse, Ferdi, Serdar gibi isimlerin bu akşam 11'de olmaları bekleniyor. Sakatlıkları süren Perotti, Novak, Tolga, Sosa ve Gökhan ise yine yok. Sosa ile Novak'ın ligdeki Ankaragücü maçına yetişecekleri öğrenildi.
GÖKHAN KATILMADI
Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, 19. hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 19. haftasının hakemleri belli oldu. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek isimler şu şekilde:
15 Ocak Cuma
Gençlerbirliği-Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi
İH Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
M.Başakşehir-DG Sivasspor: Alper Ulusoy
Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
FT Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar
Y.Denizlispor-A.Hatayspor: Koray Gençerler
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Ocak Pazartesi
Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler