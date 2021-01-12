KUPADA EN GOLCÜ JETMİR TOPALLİ

Yeni Malatyaspor, kupa maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-siyahlıların kaydettiği 9 golden 3'üne Jetmir Topalli imza attı. Sezon başında transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 22 yaşındaki forvet, kupada takımının en skorer ismi oldu.

Kupada Umut Bulut, Benjamin Tetteh, Afriyie Acquah, Zeki Yavru ve Doğukan Emeksiz de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor'un Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yendiği maçta bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.