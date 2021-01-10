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    • 10.01.2021 14:41
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    Son dakika i | İspanyollar ilk kez açıkladı! Galatasaray Falcao'nun sözleşmesini...

    Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Falcao, sarı-kırmızılıların sabrını taşırdı. İspanyol basınına göre son olarak Antalya maçında sonradan oyuna dahil olan ancak yine sakatlanan Falcao'nun sözleşmesinin feshedilmek istendiği ancak anlaşma sağlanamadığı iddia edildi.

    İspanyollar açıkladı! Falcao'nun sözleşmesini...

    Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası Kolombiyalı oyuncuya İspanya'ya gitmesi için izin verdiğini açıklamıştı.

    "FALCAO BİR CEHENNEM YAŞIYOR"
    İspanyol AS gazetesi ise Falcao ile ilgili gündemine taşıdığı haberde çarpıcı detaylara yer verdi.

    'Falcao, İspanya'da sakatlığına çare arıyor. O bir cehennem yaşıyor ve yaşadığı çileyi bitirmek için izin aldı' denen haberde Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a gelişinden bu yana sadece 30 maç oynayabildiği vurgulandı.

    "GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTEDİ"
    AS'ın haberinde Galatasaray'ın Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle devre arasında tekliflere açık olduğu ancak yaşanan son sakatlığın ardından bu planın da suya düştüğü belirtildi.

    Falcao'nun şimdiye kadar hiç resmi teklif almadığı, Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı yıldızın sözleşmesini feshetmek istediği ancak anlaşmaya varılamadığı vurgulandı.
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