Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.01.2021 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2021 16:03
    ABONE OL

    CANLI | Ankaragücü - Başakşehir maçı

    'in 18. haftasında Ankaragücü, evinde ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü, evinde alacağı puan veya puanlarla ligde yerini sağlamlaştırmak istiyor. Başakşehir ise inişli çıkışlı performansına dur diyerek yeniden yükselişe geçmenin peşinde. Ankaragücü - Başakşehir mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    CANLI | Ankaragücü - Başakşehir maçı

    'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

    ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ankaragücü - Başakşehir maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'dabaşladı. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

    Ankaragücü: Friedrich; , Sarlija, Erdi, Atila; Diousse, Lukasik, Lobjanidze; Çekiçi, Börven, Bolingi

    Başakşehir: Volkan; Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali; Mahmut, İrfan Can; Visca, Deniz, Chadli; Gulbrandsen

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor CANLI | Ankaragücü - Başakşehir maçı