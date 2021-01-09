Sebastien Haller’in yeni evi artık Ajax | Yurttan ve dünyadan spor gündemi





GENÇ YILDIZ AMAD DİALLO KIRMIZI ŞEYTANLAR'DA

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Serie A ekibi Atalanta'dan transfer etti. İngiliz basını, 18 yaşındaki yıldızın transferinin 19 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.



SÜPER LİG'DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

Ligde bugün 3 maç daha oynanacak. Sezonun flaş takımı Gaziantep saat 13.30'da Sivasspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da ise Kayseri-Yeni Malatya ve Göztepe-Antalya karşılaşmaları olacak.



BRİCE DJA DJEDJE'NİN YENİ ADRESİ SAMSUN

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Brice Dja Djedje ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Süper Lig'de daha önce Ankaragücü ve Kayseri formalarını giydi.



ANGEL MCCOUGHTRY GALATASARAY'DA

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu Angel McCoughtry'i kadrosuna dahil etti. 34 yaşında ve 1.85 boyunda olan McCoughtry sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.



