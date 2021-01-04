Yeni lider Giresun

Giresunspor TFF 1.Lig'in 17. Haftasında sahasında Tuzlaspr'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sonuçla Altay'ın puan kaybettiği haftada puanını 35'e yükseltti ve sezonun ilk yarısını zirvede bitirdi. Tuzla karşısında Giresun'a 3 puanı getiren golleri Sergen ve Ibrahima Balde (2) kaydetti.
1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Saat 16.00'da Eskişehirspor ile Boluspor karşılaşacak. Saat 19.00'da ise Adana Demir- Menemen maçı oynanacak.
ERZURUM'DA AYRILIK
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı. İbrahim'e Süper Lig'den teklifler geldiği öğrenildi.
1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Saat 16.00'da Eskişehirspor ile Boluspor karşılaşacak. Saat 19.00'da ise Adana Demir- Menemen maçı oynanacak.
ERZURUM'DA AYRILIK
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı. İbrahim'e Süper Lig'den teklifler geldiği öğrenildi.