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    • Spor
    • 04.01.2021 Gazete
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    Yeni lider

    TFF 1.Lig'in 17. Haftasında sahasında 'u 3-0 mağlup etti. ekibi bu sonuçla 'ın puan kaybettiği haftada puanını 35'e yükseltti ve sezonun ilk yarısını zirvede bitirdi. karşısında 'a 3 puanı getiren golleri ve (2) kaydetti.

    Yeni lider Giresun
    Giresunspor TFF 1.Lig'in 17. Haftasında sahasında 'u 3-0 mağlup etti. ekibi bu sonuçla 'ın puan kaybettiği haftada puanını 35'e yükseltti ve sezonun ilk yarısını zirvede bitirdi. karşısında 'a 3 puanı getiren golleri ve (2) kaydetti.

    1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
    TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Saat 16.00'da Eskişehirspor ile Boluspor karşılaşacak. Saat 19.00'da ise Adana Demir- Menemen maçı oynanacak.

    ERZURUM'DA AYRILIK
    Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı. İbrahim'e Süper Lig'den teklifler geldiği öğrenildi.
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