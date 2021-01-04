Rize’de kardeş payı | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

Dün Süper Lig'de oynanan diğer maçta Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı: 1-1. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 8. dakikada Milan Skoda'nın golüyle öne geçti: 1-0. İkinci yarıda oyunu dengeleyen Gençlerbirliği 65'te Soner Dikmen'le 1 puanı kaptı: 1-1.
GÖZTEPELİ YALÇIN'A '350 FORMA' CEZASI
Göztepe, Karagümrük maçında oyundan çıkarken formasını yere atan 21 yaşındaki futbolcu Yalçın Kayan'a para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 adet forma alması cezası verdi. Yalçın Kayan, alacağı yeni sezon formalarını okullar açılınca öğrencilere dağıtacak.
FARKA KOŞAN INTER SERİE A'DA 8'DE 8 YAPTI
Serie A'nın 15. haftasında Crotone'yi 6-2 mağlup eden Inter, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Inter'in gollerini Martinez (4), Lukaku ve Hakimi attı.
İLK GÜNDE PRİCE FARKI
Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı. Red Bull sporcusu Toby Price motosiklet kategorisinde birinci oldu. Otomobil kategorisinde ise son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz ilk sırada yer almayı başardı.
GÖZTEPELİ YALÇIN'A '350 FORMA' CEZASI
Göztepe, Karagümrük maçında oyundan çıkarken formasını yere atan 21 yaşındaki futbolcu Yalçın Kayan'a para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 adet forma alması cezası verdi. Yalçın Kayan, alacağı yeni sezon formalarını okullar açılınca öğrencilere dağıtacak.
FARKA KOŞAN INTER SERİE A'DA 8'DE 8 YAPTI
Serie A'nın 15. haftasında Crotone'yi 6-2 mağlup eden Inter, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Inter'in gollerini Martinez (4), Lukaku ve Hakimi attı.
İLK GÜNDE PRİCE FARKI
Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı. Red Bull sporcusu Toby Price motosiklet kategorisinde birinci oldu. Otomobil kategorisinde ise son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz ilk sırada yer almayı başardı.