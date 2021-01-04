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    • Spor
    • 04.01.2021 Gazete
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    Rize’de kardeş payı | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

    ve Gençlerbirliği Skoda ile Soner’in karşılıklı golleriyle puanları paylaştı. İşte haberin detayları ve 4 Ocak tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Rize’de kardeş payı
    Dün Süper Lig'de oynanan diğer maçta Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı: 1-1. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 8. dakikada Milan Skoda'nın golüyle öne geçti: 1-0. İkinci yarıda oyunu dengeleyen Gençlerbirliği 65'te Soner Dikmen'le 1 puanı kaptı: 1-1.



    Lİ YALÇIN'A '350 FORMA' CEZASI
    Göztepe, Karagümrük maçında oyundan çıkarken formasını yere atan 21 yaşındaki futbolcu 'a para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 adet forma alması cezası verdi. Yalçın Kayan, alacağı yeni sezon formalarını okullar açılınca öğrencilere dağıtacak.



    FARKA KOŞAN INTER SERİE A'DA 8'DE 8 YAPTI
    Serie A'nın 15. haftasında Crotone'yi 6-2 mağlup eden Inter, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Inter'in gollerini (4), ve Hakimi attı.

    İLK GÜNDE PRİCE FARKI
    Dakar     Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı. sporcusu Toby Price motosiklet kategorisinde birinci oldu. Otomobil kategorisinde ise son şampiyon ve Red Bull sporcusu ilk sırada yer almayı başardı.

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