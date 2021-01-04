Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    'da maçı öncesi kadro sıkıntısı!

    Salı günü ligde ile karşılaşacak olan ’da 8 eksik oyuncu olması teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Tedavisi süren Omar ile birlikte cezalı , ve Konya karşısında olmayacak. , ve ise sakat.

    Konya maçı öncesi kadro sıkıntısı!
    G.Saray'da maçı öncesi 8 eksik bulunuyor. Tedavisi süren Omar ile birlikte cezalı , ve Konya karşısında olmayacak. , ve ise sakat. 'in ise Konya maçına yetişmesi beklenmiyor.

    ARA VERMEDİ
    G.Saray, Konya hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Sakat olan Babel ve Etebo idmanda yer almadı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'da Konya maçı öncesi kadro sıkıntısı!