G.Saray'da Konya maçı öncesi 8 eksik bulunuyor. Tedavisi süren Omar ile birlikte cezalı Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao Konya karşısında olmayacak. Falcao, Feghouli ve Etebo ise sakat. Babel'in ise Konya maçına yetişmesi beklenmiyor.
GALATASARAY ARA VERMEDİ
G.Saray, Konya hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Sakat olan Babel ve Etebo idmanda yer almadı.
GALATASARAY ARA VERMEDİ
G.Saray, Konya hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Sakat olan Babel ve Etebo idmanda yer almadı.