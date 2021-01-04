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    • 04.01.2021 16:25
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    'da Babel ve sürprizi

    Süper Lig'in 17'nci haftasında Konya'a konuk olan , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti. Galatasaray'ın kafilesinde cezalı olan ile uzun süredir takımdan ayrı olan de yer aldı.

    Galatasaray'da Babel ve Arda Turan sürprizi

    Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında Konya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    KAMP KADROSU BELLİ OLDU
    Cezası nedeniyle oynayamayacak olan kaptan da takımın yanında olmak istedi ve kafileye dahil edildi. de uzun dönem sonra kadroda katıldı.

    Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
    Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

    Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.

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