



Aytaç'ın transferini imza aşamasına getiren Aslan, Salih için de Alanyaspor ile temas halinde.









Eski futbolcusu Onyekuru'nun transferinde de favori olarak gözüken Cimbom'un asıl sürprizinin ise Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas olduğu ortaya çıktı.



Yönetimin, Fenerbahçe'nin de istediği Yunan 10 numara için Alanyaspor'la masaya oturduğu ve kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.







FENER DE PEŞİNDE!

Alanyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Bakasetas'ı G.Saray'ın yanı sıra Fenerbahçe de istiyor. Alanya'nın Bakasetas için 5 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.

