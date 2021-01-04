Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    transfer gaza bastı! ile tamam: Sırada ve Bakasetas var

    Yarın başlayacak transfer dönemi öncesi atağa kalktı. ve ’la anlaşan, için de temaslarını sürdüren Aslan, lı Bakasetas’ı da gözüne kestirdi.



    Galatasaray transferde gaza bastı… Sarı-Kırmızılılar, yarın başlayacak başlayacak transfer dönemi öncesi Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Alanyaspor'dan Salih Uçan'la anlaşma sağladı.



    Aytaç'ın transferini imza aşamasına getiren Aslan, Salih için de Alanyaspor ile temas halinde.




    Eski futbolcusu Onyekuru'nun transferinde de favori olarak gözüken Cimbom'un asıl sürprizinin ise Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas olduğu ortaya çıktı.

    Yönetimin, Fenerbahçe'nin de istediği Yunan 10 numara için Alanyaspor'la masaya oturduğu ve kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.



    FENER DE PEŞİNDE!
    Alanyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Bakasetas'ı G.Saray'ın yanı sıra Fenerbahçe de istiyor. Alanya'nın Bakasetas için 5 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray transfer gaza bastı! Aytaç Kara ile Salih Uçan tamam: Sırada Onyekuru ve Bakasetas var